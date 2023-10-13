Можуть дістати до Підмосков'я: що відомо про українську далекобійну зброю

Україні потрібна потужна зброя для стримування агресора і ракети — серед найнагальніших потреб

Українським військовим потрібні далекобійні ракети як для контрнаступу, так і для стримування росії. Окрім ATACMS для HIMARS, яка може показати дальність в 300 км, є потреба і в ракетах більшої дальності. І вони існують, українського виробництва, щоправда, тільки в експериментальному вигляді.

Про це журналістам 24 каналу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що окрім дронів дальнього радіусу, у України є відпрацьовані експериментальні зразки ракет дальністю 750-1000 км. Однак виробничі потужності не дозволяють наростити кількість ракет швидко і ця сфера потребує інвестицій.

Така ракета дістане не тільки до Підмосков'я чи російської столиці (від кордону з Україною до Москви по прямій — до 500 км). Однак такі далекобійні ракети на практиці Україною не застосовувалися. Але є більш давня розробка — "Грім-2" або ж ОТРК "Сапсан". Він офіційно перебуває ще на стадії розробки, однак російські пропагандисти впевнені — Україна вже використовує його для ударів по Криму.

Характеристики ОТРК "Сапсан" ("Грім-2")

Зазначимо, що характеристики взяті з відкритих джерел, адже розробка ОТРК ще офіційно не закінчена.

Для ракети ОТРК створили чотири типи головок самонаведення: електронно-оптичну, радіолокаційну, інфрачервону, мішану з перших двох варіантів,

Робоча дальність — від 50 до 280 км (експортна версія),

Максимальна дальність з певним типом снаряду — 500 км (версія для української армії має заявлену дальність у понад 400 км),

Бойова частина ракети — 480 кг,

В складі ОТРК не тільки пускова установка, а ще декілька одиниць техніки, зокрема транспортно-зарядна машина.

Випробовування різних частин (на стендах та полігонах) почалися п'ять років тому, виготовлялись одразу дві версії — експортна та для ЗСУ. Однак жодна з них до кінця зібрана не була. Станом на літо 2023 року озвучувалися дані про 75% готовності для експортного варіанту та 65-70% для вітчизняного з дальністю в 400-500 км. Це не заважає російським пропагандистам регулярно "збивати" ракети ОТРК.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську розробку, яку вже втілили в життя — рацію та систему зв'язку, яку не вдається засікти та подавити силам окупанта. Також наша країна не тільки розробляє своє, а й активно приймає виробництво зброї з інших країн. Зокрема в Україні робитимуть новий французський дрон.