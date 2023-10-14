Украина может получить первую партию снарядов GLSDB: они отличаются важной деталью (видео)
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У ракеты есть авиационная бомба, которая после выстрела "расправляет крылья"
Украина в скором времени может получить новые высокоточные управляемые бомбы GLSDB производства компании Boeing. Об их передаче объявляли в феврале 2023 года. Сложность заключалась в том, что их изготовляли с нуля.
Как сообщает Global Defense, это может произойти до зимы. В компании Boeing заявили, что они на пути к поставкам согласно правительственному плану. В свою очередь в правительстве США ранее говорили о сроках — осень 2023 года.
Управляемая бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) пускается с земли и имеет дальность в 150 км. Ее в 2019 году разработали Boeing и SAAB и постоянно усовершенствуют. Особенностью бомбы является отделение части в воздухе, после чего открываются "крылья", позволяющие увеличить радиус поражения и поражать цели на обратных склонах холмов.
Характеристики GLSDB
- Наводка — инерционная и GPS
- Имеет выдвижные крылья и разные варианты боеголовок
- Поражение цели на 360 градусов – даже умеет попасть сзади
- Точность до одного метра
- Можно выпускать несколько ракет для действия против многих целей с почти одновременным ударом
- Работает в любую погоду и время дня
- Может проникать в пещеру.
- Во избежание обнаружения можно запускать со скрытых или защищенных мест
- Есть в двух вариантах: SDB Focused Lethality Munition (FLM) для низкого сопутствующего ущерба и лазерный вариант SDB для возможности движущейся цели.
SDB Boeing работает как отдельное бортовое решение, все необходимые технологии находятся в ракете, утверждает производитель. Важной особенностью бомбы также совместимость с интерфейсами запуска M270/M142 (HIMARS). РСЗО М270 Украине передавали несколько стран, в том числе Франция. А о работе HIMARS военные докладывают регулярно – система успешно уничтожает врагов издалека.
"Телеграф" публиковал мнение генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об этих боеприпасах. Он отмечает, что сочетание ракеты с бомбами – идеальное. Все потому, что бомба может изменить направление, а Украина использует снаряды с баллистической траекторией, которая прогнозируема и может сработать враждебное ПВО.