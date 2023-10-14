Украина может получить первую партию снарядов GLSDB: они отличаются важной деталью (видео)

У ракеты есть авиационная бомба, которая после выстрела "расправляет крылья"

Украина в скором времени может получить новые высокоточные управляемые бомбы GLSDB производства компании Boeing. Об их передаче объявляли в феврале 2023 года. Сложность заключалась в том, что их изготовляли с нуля.

Как сообщает Global Defense, это может произойти до зимы. В компании Boeing заявили, что они на пути к поставкам согласно правительственному плану. В свою очередь в правительстве США ранее говорили о сроках — осень 2023 года.

Управляемая бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) пускается с земли и имеет дальность в 150 км. Ее в 2019 году разработали Boeing и SAAB и постоянно усовершенствуют. Особенностью бомбы является отделение части в воздухе, после чего открываются "крылья", позволяющие увеличить радиус поражения и поражать цели на обратных склонах холмов.

Характеристики GLSDB

Наводка — инерционная и GPS

Имеет выдвижные крылья и разные варианты боеголовок

Поражение цели на 360 градусов – даже умеет попасть сзади

Траектория GLSDB

Точность до одного метра

Можно выпускать несколько ракет для действия против многих целей с почти одновременным ударом

Работает в любую погоду и время дня

Может проникать в пещеру.

Во избежание обнаружения можно запускать со скрытых или защищенных мест

Есть в двух вариантах: SDB Focused Lethality Munition (FLM) для низкого сопутствующего ущерба и лазерный вариант SDB для возможности движущейся цели.

GLSDB имеет ударную часть – авиабомбу

SDB Boeing работает как отдельное бортовое решение, все необходимые технологии находятся в ракете, утверждает производитель. Важной особенностью бомбы также совместимость с интерфейсами запуска M270/M142 (HIMARS). РСЗО М270 Украине передавали несколько стран, в том числе Франция. А о работе HIMARS военные докладывают регулярно – система успешно уничтожает врагов издалека.

"Телеграф" публиковал мнение генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об этих боеприпасах. Он отмечает, что сочетание ракеты с бомбами – идеальное. Все потому, что бомба может изменить направление, а Украина использует снаряды с баллистической траекторией, которая прогнозируема и может сработать враждебное ПВО.