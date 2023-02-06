Укр

Достанут дальние позиции врага: генерал рассказал, как Украине помогут новые ракеты от США

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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GLSDB
GLSDB

Украинские военные смогут поражать ресурсные объекты россиян

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины, в котором, в том числе, будут входить боеприпасы типа GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb). Их максимальная дальность — 150 км и такого у украинских военных еще не было.

Благодаря этому ВСУ смогут поражать ресурсные объекты россиян. Об этом "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Примерно через месяц российские оккупанты могут начать массированную наступательную операцию. А потому воинам ВСУ нужно быть к этому готовыми в плане вооружения. У наших защитников будет этап стратегической оборонительной операции. Учитывая все это США предоставляют очередную военную помощь среди прочего, боеприпасы типа GLSDB (Ground Lanched Small Diameter Bomb).

"Если расшифровать, то речь о ракетах, которые запускаются с наземной пусковой установки (Ground Lanched – пусковые с земли), а далее идет характеристика бомбы (Small Diameter Bomb – маленького диаметра бомба), которую несет данная ракета. Боевая часть у нее сравнительно небольшая – 93 кг. Но существенная. Речь идет о планирующей бомбе GBU-39 (SDB). Она может наводиться и по лазеру – еще более точно. Но для этого надо ее подсвечивать с беспилотника или самолета. Идея в том, что нам дают ракету от снарядов, подходящих к пусковым установкам HIMARS и M270 MLRS, которые уже есть в Украине. Выстреливается GLSDB, после чего на максимальной высоте от нее отделяется планирующая бомба GBU-39. Она расправляет свои "крылья" и начинает наводиться", — сказал Романенко.

Максимальная дальность ракеты — 150 км. Российские захватчики уже отодвинули свои логистические центры, пункты управления и склады на 100-120 км, чтобы украинские воины не достали до них из HIMARS, к которым были боеприпасы ограниченной дальности. Теперь наши защитники получают возможность поражать ресурсные объекты россиян.

"Логика простая: да, у них больше артиллерии, но если побить их склады, эффективность использования пушек и систем залпового огня уменьшается, т.к. к ним становится меньше боеприпасов. Такой наш подход – правильный, но вопрос в том, что надо бить по этим объектам. А россияне их отодвинули. Есть проблемы. И нам нужны более дальнобойные ракеты. Такие, с бомбами – вообще идеальное сочетание. Потому что бомба может в какой-то момент сменить направление. А снаряды, которые мы запускаем сейчас, имеют баллистическую траекторию: запустили в определенном направлении, и в зависимости от того, какой угол, – он летит. И его могут сбить вражеские средства ПВО. Сейчас же появляются новые возможности", – объяснил Романенко.

Он подчеркнул, что эта ракета с бомбой будет поставляться нашей стране после ее изготовления определенными фирмами. Таким образом, появится она в нашей стране спустя несколько месяцев и в небольшом количестве. А к концу года речь будет идти о сотнях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дальнобойные ракеты, которые Украине передадут США, не совместимы с HIMARS. Однако Америка обещает заняться решением этого вопроса.

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#Украина #США #Ракеты #Военная помощь