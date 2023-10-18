Viktor на службі в ЗСУ: на що здатна чеська самохідна зенітка (відео)
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Зенітка являє собою спарений кулемет, встановлений на повноприводне шасі. Вона показала ефективність у захисті неба
В Україні на фронті використовуються різні види самохідних зенітних установок іноземного походження. Вони бувають різного калібру. Серед них вирізняється зенітна кулеметна установка Viktor.
Такі зенітки передавала українській армії, в тому числі і в рамках збору для закриття українського неба. Чеський бізнесмен зібрав кошти на 15 установок. Зазначимо, що прийняті не озброєння вони були влітку 2023 року. Основна задача Viktor'а — боротися з безпілотниками Shahed 136 та 131. Також він може збивати літаки та гелікоптери на низьких висотах.
Характеристики зенітної кулеметної установки Viktor:
- Боєприпаси калібру 14,5х114 мм,
- Вражає повітряні та наземні цілі,
- Ефективна дальність стрільби — понад 2 кілометри,
- Має денний і нічний зенітний приціл, приціл для стрільби прямою наводкою,
- До стрільби готові 300 пострілів, ще 300 — в запасних магазинах поруч.
- Має запасні стволи з можливістю швидкої заміни в разі перегріву.
Viktor вже показав ефективність в боях проти "Шахедів". Завдяки встановленню на повноприводне шасі Toyota кулеметна установка дуже маневрена.
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