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Viktor на службі в ЗСУ: на що здатна чеська самохідна зенітка (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кулеметну зенітку встановлюють на Toyota Land Cruiser 70 Новина оновлена 18 жовтня 2023, 08:52
Кулеметну зенітку встановлюють на Toyota Land Cruiser 70. Фото armyinform.com.ua

Зенітка являє собою спарений кулемет, встановлений на повноприводне шасі. Вона показала ефективність у захисті неба

В Україні на фронті використовуються різні види самохідних зенітних установок іноземного походження. Вони бувають різного калібру. Серед них вирізняється зенітна кулеметна установка Viktor.

Такі зенітки передавала українській армії, в тому числі і в рамках збору для закриття українського неба. Чеський бізнесмен зібрав кошти на 15 установок. Зазначимо, що прийняті не озброєння вони були влітку 2023 року. Основна задача Viktor'а — боротися з безпілотниками Shahed 136 та 131. Також він може збивати літаки та гелікоптери на низьких висотах.

Характеристики зенітної кулеметної установки Viktor:

  • Боєприпаси калібру 14,5х114 мм,
  • Вражає повітряні та наземні цілі,
  • Ефективна дальність стрільби — понад 2 кілометри,
  • Має денний і нічний зенітний приціл, приціл для стрільби прямою наводкою,
  • До стрільби готові 300 пострілів, ще 300 — в запасних магазинах поруч.
  • Має запасні стволи з можливістю швидкої заміни в разі перегріву.

Viktor вже показав ефективність в боях проти "Шахедів". Завдяки встановленню на повноприводне шасі Toyota кулеметна установка дуже маневрена.

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Теги:
#Зброя #Кулемет #ЗСУ