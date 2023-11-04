Через це iPhone й Android миттєво розряджаються: три поширені помилки

Перестаньте робити це, щоб ваш смартфон залишався зарядженим довше

Час роботи телефону без заряджання залежить від багатьох факторів, включаючи програми – пожирачі батареї. Однак є три часті помилки користувачів, через які смартфон швидко розряджається.

Якщо ваш мобільний миттєво втрачає заряд, можливо, причина схована в одному з трьох пунктів. Про це пише The Sun, посилаючись на технічного експерта, професора Рітеша Чу.

По-перше, слід берегти мобільний телефон від дії високих температур. Так ви можете підвищити працездатність акумулятора. Наприклад, Apple і Samsung стверджують, що їхні гаджети найкраще працюють при температурі навколишнього середовища в діапазоні від 0 до 35°C.

По-друге, експерт радить користувачам обмежувати зарядку. Тобто заряджайте смартфон не до максимального, а до 80 відсотків. Крім того, важливо не допускати падіння рівня заряду нижче 20 відсотків.

По-третє, уникайте так званої нічної зарядки. Не залишайте телефон тривалий час у мережі із зарядним пристроєм. Вам потрібно вимкнути гаджет від джерела живлення, якщо заряд батареї досягне 100 відсотків.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші нюанси заряджання мобільного телефону. Дізнайтеся, що підключають першим – зарядний пристрій у розетку або кабель в гніздо гаджета.