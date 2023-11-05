Кури б схвалили: окупанти модернізували техніку, випущену два тижні тому

Окупанти відразу ж оснастили техніку екраном від дронів, але це малоефективно

Нова важка вогнемета система російських окупантів "Тосочка", що з’явилася на передовій 18 жовтня, вже була ними покращена. На пусковому контейнері змонтували ґрати, які мають захищати ворожу техніку від ударів українських дронів-камікадзе.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Експерт іронізує, що "не минуло й півроку, а важка вогнеметна система ТОС-2 "Тосочка" отримала свій "курятник" (тобто гратчастий екран, схожий на курячий сідал. — Ред .).

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"Здається логічним, але з урахуванням тенденцій — ні. "Курятники" не встигають за розвитком засобів поразок, які все більше орієнтуються на атакуючі, маневрені камікадзе, з перевагою кумулятивного засобу поразки як БЧ", — пояснює експерт.

Втім, логіка в подібному рішенні все ж таки є, підкреслює військовий оглядач, оскільки ними намагаються спішно замінити систему ТОС-1А, складнішу технологічно у виробництві, а потрібно швидко і багато. Тому і віддано перевагу більш мобільному, колісному шасі. Також переглянуто концепцію термобаричного боєприпасу і застосовується ТБС-М3 меншої потужності, але більшої дальності — до 15 км.

"Думаю, скоро рахунок відстріляних ТОС-2 почне зростати, адже виживання та прохідність нижче у ТОС-2 (мається на увазі, що у "Тосочки" слабша броня і прохідність. — Ред. )", — прогнозує Олександр Коваленко.

Справді, за жовтень ЗСУ знищили шість ТГС-1 та ще одну вже в листопаді, тим самим завдавши шкоди ворогові на 105 млн доларів. Загалом подібної техніки було знищено понад 20 одиниць, з яких 17 підтверджено фото та відеоматеріалами.