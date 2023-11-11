Як захистити телефон у холоди: зимові секрети

Деякі пристрої стійкіші до низьких температур

Хоча осінь цього року надзвичайно тепла, холоди невблаганно наближаються. У морозну погоду телефон потребує особливої уваги — лише одне правило захистить гаджет від поломки під час заряджання в зимовий час. Існують й інші зимові лайфхаки.

На вулиці смартфон потрібно тримати ближче до тіла. Після того, як телефон побував на вулиці, а потім потрапив у тепле приміщення, від перепаду температур усередині може утворитися конденсат. Це загрожує збоями у роботі та поломками. Щоб телефон не піддавався впливу занизьких температур, сайт itechua радить тримати його в кишені, ближче до себе.

Якщо ви часто користуєтеся телефоном на вулиці в зимовий час, є сенс купити утеплений чохол. При його виборі насамперед потрібно звертати увагу на матеріал — чохол із тканини захищатиме пристрій так само, як пуховик захищає вас, утворюючи навколо подушку теплого повітря. Чохол зі шкіри або замші захистить гаджет при падінні, небезпека якого взимку вища.

Рукавички для сенсорних дисплеїв. Такі рукавички не потрібно знімати, щоб натиснути на екран — дисплей навіть через тканину реагує на торкання пальців. Екран зчитує дотики пальців, як і при роботі з гаджетом без рукавичок, за рахунок спеціальних струмопровідних волокон, вплетених на кінчиках пальців. Це дуже полегшує користування смартфоном у морози на вулиці.

Які телефони більш стійкі до холоду

Моделі з невеликим об’ємом акумулятора швидко втрачають заряд на холоді та можуть відключитися в найневідповідніший момент. Більш стійкі смартфони з об’ємом акумулятора понад 4000 мАг. Чим він потужніший, тим нижчим є ризик, що пристрій відключиться на морозі, навіть якщо у нього залишилося мало заряду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно на смартфон необхідно встановлювати антивірус. Чи можна захистити свій гаджет від небажаного вторгнення без нього?