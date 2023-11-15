Німеччина передала Україні контрбатарейний радар GO12: що це таке та як він допоможе ЗСУ

Радар може помітити навіть одну людину за 10 км, максимальна дальність — 26 км

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, де серед бронетехніки, танків, тактичних окулярів також є і 14 радарів GO12. Це достатньо легкий та компактний радар (РЛС) з високою швидкістю сканування та передачі даних.

За інформацією виробника компанії Thales радар імпульсно-доплерівської системи працює у 12 Ku-діапазоні та підходить для цивільного та військового спостереження, дозволяючи досліджувати ситуації на полі бою, на кордоні, узбережжі та певних об'єктах.

У АрміяInform уточнюють, що для такого радара важливим завданням є попередження про початок наступу противника, може використовуватися для коригування вогню артилерії при контрбатарейній боротьбі. Він веде радіолокаційну розвідку та передає інформацію на командні пункти.

Характеристики радара GO12

Відстань роботи — виявлення від 60 метрів до 26 кілометрів,

Одну людину може побачити за 10 км,

Система дворанцева, весь комплект несуть двоє людей,

Вага виносного датчика — 16 кг,

Вага всього комплекту — 30 кг,

У складі — датчик, штатив, ноутбук,

Розгортання — 5 хвилин,

Керування — 1 людина,

Час роботи з двома стандартними батареями — до 8 годин,

Може доєднуватися до сонячних панелей,

Може кріпитися на штатив, транспорт, телескопічну щоглу.

Характеристики радара GO12

Може працювати без відмови частин обладнання в середньому понад 7100 годин. Такі радари окрім української армії використовуються у арміях Франції, Німеччини, деяких країнах Африки та Латинської Америки.

Серед переданих машин також броньовик для розмінування Wisent 1. "Телеграф" розповідав, що ця БРЕМ робить проходи у мінних полях, аби солдати та бронетехніка могли йти далі.