Німеччина передала Україні контрбатарейний радар GO12: що це таке та як він допоможе ЗСУ
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Радар може помітити навіть одну людину за 10 км, максимальна дальність — 26 км
Німеччина передала Україні пакет військової допомоги, де серед бронетехніки, танків, тактичних окулярів також є і 14 радарів GO12. Це достатньо легкий та компактний радар (РЛС) з високою швидкістю сканування та передачі даних.
За інформацією виробника компанії Thales радар імпульсно-доплерівської системи працює у 12 Ku-діапазоні та підходить для цивільного та військового спостереження, дозволяючи досліджувати ситуації на полі бою, на кордоні, узбережжі та певних об'єктах.
У АрміяInform уточнюють, що для такого радара важливим завданням є попередження про початок наступу противника, може використовуватися для коригування вогню артилерії при контрбатарейній боротьбі. Він веде радіолокаційну розвідку та передає інформацію на командні пункти.
Характеристики радара GO12
- Відстань роботи — виявлення від 60 метрів до 26 кілометрів,
- Одну людину може побачити за 10 км,
- Система дворанцева, весь комплект несуть двоє людей,
- Вага виносного датчика — 16 кг,
- Вага всього комплекту — 30 кг,
- У складі — датчик, штатив, ноутбук,
- Розгортання — 5 хвилин,
- Керування — 1 людина,
- Час роботи з двома стандартними батареями — до 8 годин,
- Може доєднуватися до сонячних панелей,
- Може кріпитися на штатив, транспорт, телескопічну щоглу.
Може працювати без відмови частин обладнання в середньому понад 7100 годин. Такі радари окрім української армії використовуються у арміях Франції, Німеччини, деяких країнах Африки та Латинської Америки.
Серед переданих машин також броньовик для розмінування Wisent 1. "Телеграф" розповідав, що ця БРЕМ робить проходи у мінних полях, аби солдати та бронетехніка могли йти далі.