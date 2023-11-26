Китайська допомога окупантам? На передовій помітили техніку з КНР, якої дуже багато

Замість евакуації поранених водій баггі переїхав власного товариша по службі

У першій половині листопада стало відомо про плани масової закупівлі окупантами у Китаю щонайменше 1000 баггі Desertcross 1000-3 виробництва AODES. Через малі розміри техніку не можна було ні захистити бронею, ні оснастити потужною зброєю.

І ось одразу з кількох джерел стало відомо, що ця техніка засвітилася на передовій. Так, російські пропагандисти показали фото баггі у районі населеного пункту Кринки, де морська піхота ЗСУ зайняла плацдарм на лівому березі Дніпра.

У той же час офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зауважив Desertcross 1000-3, яка йшла в атаку на позиції 58-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Як припускає автор, оскільки "китаєць" закуповувався для евакуації поранених, щоб розвантажити від цієї роботи МТ-ЛБ та іншу неповоротку техніку, його присутність у лавах атакуючих мала прискорити вивезення поранених.

Насправді ж, опинившись під вогнем у нічим не захищеній машині, водій запанікував і переїхав свого товариша по службі, тим самим зробивши його евакуацію непотрібною, просто втік з поля бою.

Ця ситуація малює справжню "цінність" абсолютно беззахисного Desertcross 1000-3 та повну його марність як прямого учасника бою. У той же час у ролі медичного автотранспорту в тилу або як техніка для швидких рейдів спецназу це авто могло б показати себе.

Для справжнього баггі Desertcross 1000-3 недостатньо швидкий — максимум до 80 км/год і потужний — двигун потужністю 90 кінських сил. При цьому авто може перевозити до півтонни корисного вантажу, що загалом непогано, але саме на роль швидкісного баггі транспорт не тягне.

А тим часом ЗСУ отримують новітню техніку цього типу — легкі легкі автомобілі Caracal з Німеччини, які можна використовувати як баггі в рейдах або посилювати бронею і зброєю.