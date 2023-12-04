Менше долоні: крихітний Black Hornet Nano розвідує позиції ворога (відео)

Попри невеликий розмір дрон передає достатньо якісне зображення

Його розміри порівнюють з горобцем, колібрі, дитячою іграшкою-гелікоптером, однак це серйозний та потужний дрон, який, проте дуже крихітного розміру. PD-100 Black Hornet в Україну передали спільно Норвегія та Великобританія. Такі дрони призначені для ведення розвідки та ідентифікації цілей на полі бою.

Цей безпілотник — найменший з існуючих у світі, але завдяки тому, що забезпечує доступ для військових для віддалених місць, може рятувати життя показуючи переміщення противника. Він призначений для достатньо близької розвідки.

З моменту винаходу дрон пережив кілька модифікацій. "Чорний Шершень", так перекладається його назва, у третій версії може літати зі швидкістю понад 21 км/год в тих зонах де заборонений GPS. У оператора є покращений монітор та можливість оперативно замінити у цьому маленькому дроні комплектуючі частини. Дрон персональний кожен призначений для одного оператора, керується наземною станцією управління, на базовій станції можуть бути два мікродрони.

На кожному дроні є три камери відеоспостереження. Довжина Black Hornet близько 10 см, а розмах лопастей 12 см. Вага такої крихітки разом з камерою спостереження від 16 гр, його можна запхати навіть у кишеню. Загальна вага всієї системи без дисплея менше кілограма.

Характеристики PD-100 Black Hornet:

працює вдень і вночі

швидкість близько 21 км/год

витримує вітер до 10 м/с

може використовувати GPS на відкритих ділянках та спеціальну навігаційну систему Vision Base у приміщенні

вага від 16 до 32 г в залежності від модифікації

в залежності від модифікації електрооптична камера, що передає зображення та відео в реальному часі, у камери є зум

Характеристики PD-100 Black Hornet 3

має дві системи керування: або напряму, або запрограмовану на певний маршрут за допомогою GPS

оператор може керувати безпілотником в межах прямої видимості в кілометр

тривалість польоту 25 хвилин

роздільна здатність відео 640х480 пікселів, тепловізійної камери 160×120 пікселів, фото 1200×1600 пікселів.

передаються зображення по зашифрованому каналу зв'язку на відстань до 2 км

щоб підготувати для польоту потрібно дві хвилини.

Найбільш корисний такий дрон під час боїв у населених пунктах або на складній місцевості, там де видимість військовослужбовців обмежена. Саме завдяки такому дрону можна розвідати все навколо себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні не вистачає дронів. Окупанти виробляють їх в шість раз більше. При цьому українські виробники продовжують нарощувати виробництво, а також вигадувати нові і нові форми застосування існуючих технологій.