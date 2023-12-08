Модернізована САУ Dana-M2 "насипає" окупантам: чим відрізняється від оригінальної версії (відео)

Оновлення тестувалося в Україні ще до повномасштабного вторгнення, згодом одна з тестованих машин повернулась вже на фронт

На фронті Україна використовує гаубиці ShKH vz. 77 DANA та модернізований варіант DANA-M2. Модернізація виконана у 2017 році чеською компанією Excalibur Army.

У порівнянні з оригінальною моделлю DANA-M2 більш мобільна, швидше стає в бойове положення і має більшу точність. Також збільшилась максимальна дальність вогню — до 25, 5 км.

У оригінальної "Дани" максимальна дальність була 20 км. У оновленого варіанту також нова кабіна та автоматизована система керування вогнем. Снаряди можна посилати так, що випущені з певним проміжком вони влучать в ціль майже одночасно. DANA-M2 може долати броди в 1,4 м та рови в 2 м. Такі машини використовують зокрема артилеристи 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади.

Характеристики САУ DANA-M2

Калібр 152 мм

Окрім своїх снарядів DN1CZ, можуть використовуватися для Д-20 і 2С3 "Акація".

В залежності від снаряда міняється дальність, при снаряді для Д-20 — 18,2 км, при використанні далекобійний DN1CZ — до 25,5 км,

Швидкострільність 5 постр./хв., сталий — 4 постр./хв.,

Швидкість руху максимальна — 90 км/год,

Допоміжне озброєння — кулемет 12,7 мм НСВТ.

Раніше "Телеграф" розповідав про найсучасніші САУ RCH 155 мм калібру з Німеччини. Україна — їх перший замовник, прибуття очікується в кінці 2024 року.