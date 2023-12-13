Україна отримає додаткові машини розмінування від Швейцарії: що може GCS-200

Ворог лишив по собі безліч мін, які потрібно знешкодити

Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу. ДСНС використовують для розмінування багато варіантів техніки, в тому числі і з-за кордону. Незабаром Україна отримає ще 60 агрегатів від Швейцарії.

Повідомлення від компанії Global Clearance Solutions (GCS) розміщене на офіційній сторінці. Зазначається, що машини вимагають навчання та протоколів безпеки. Зазначимо, що в Україні вже працюють такі машини, вони є у ДСНС та агрохолдінга Нібулон. В листопаді був відкритий сервісний центр GCS. На фото, що прикріплене до повідомлення зображена машина GCS-200. Ця машина призначена для важких завдань з розмінування протипіхотних та протитанкових мін з максимальною живучістю в умовах високої загрози.

Характеристики GCS-200

V-подібний корпус з високоміцної сталі для максимальної живучості в зонах підвищеної небезпеки,

Дистанційне керування з вбудованими та захищеними системами камер для безпечної та точної роботи,

Відстань дистанційного керування в межах 300 м – 3500 м,

Глибина розпушування землі — 31,5 см (румпелем), 30,5 см (ціпом),

Безступінчастий гідростатичний привід ходу, незалежний для кожної гусениці,

Навісне обладнання — маніпулятор з різноманітними інструментами для утилізації саморобних вибухових пристроїв та видалення нерозірваних боєприпасів та бойових боєприпасів.

Маніпулятор може підіймати важкі предмети від 650 кг до 2000 кг. Також він здатен викопати, захопити, підняти вибухівку, штовхати за допомогою вбудованого бульдозерного відвала, різати та підривати міни.

Раніше "Телеграф" розповідав в чому полягає складність розмінування української території. Перше — хаотичне замінування росіянами території, друге — велика кількість нерозірваних боєприпасів, які можуть здетонувати будь-коли.