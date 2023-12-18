Залишили росіян без музики: з країни-терориста офіційно пішов Spotify

Відтепер громадяни Росії не зможуть легально користуватися Spotify

Популярний музичний сервіс Spotify офіційно та остаточно припинив дільність на території Росії. Згідно з відкритими даними, 14 грудня було ліквідовано місцеву юридичну особу, через яку сервіс працював на території РФ – Spotify LLC.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони нагадують, що фактично сервіс не працював ще з квітня 2022 року.

Відомо також, що у лютому 2023 року до відповідних органів у Росії було спрямовано заяву щодо ліквідації місцевої юридичної особи – ТОВ "Спотифай". 14 грудня в російському Єдиному держреєстрі юридичних осіб з'явився запис про ліквідацію юридичної особи.

Таким чином, популярний світовий стрімінговий музичний сервіс нарешті офіційно покинув територію РФ. Відтепер громадяни Росії не зможуть легально користуватися Spotify, робити там якісь транзакції тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найбільший світовий провайдер хостингу GoDaddy повідомив клієнтам з росії, що усі контракти із ними будуть розірвані протягом трьох тижнів – до кінця грудня 2023 року. Провайдер не став повідомляти причину, через яку ухвалили таке рішення, а також кількість клієнтів, яких відправлять "за борт".