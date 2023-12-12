Киш, русня: найбільший хостинг світу відмовив росіянам в обслуговуванні
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Щобільше, росіяни залишаться не тільки без сайтів, але й без даних та розміщеного на сайтах контенту
Найбільший світовий провайдер хостингу GoDaddy повідомив клієнтам з росії, що усі контракти із ними будуть розірвані протягом трьох тижнів – до кінця грудня 2023 року. Провайдер не став повідомляти причину, через яку ухвалили таке рішення, а також кількість клієнтів, яких відправлять "за борт".
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на повідомленні, скріншоти яких публікують у Мережі власники російських сайтів.
У листах, які компанія розсилає користувачам, зазначається, що клієнтам, які так чи інакше пов'язані з росією, з 31 грудня 2023 року перестануть надаватися послуги хостингу сайтів та проєктів. Щобільше, росіяни залишаться також без даних та розміщеного на сайтах контенту – компанія не планує надавати їм резервні копії.
"За нашими даними, ви або контактна особа, зазначена у вашому обліковому записі, можете перебувати в російській федерації. Якщо наші дані вірні, ваш обліковий запис (облікові записи) та/або дотичний продукт (продукти) будуть припинені з 31 грудня 2023 року. Ви не зможете отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту після припинення їхньої дії", – говориться у повідомленні.
Компанія GoDaddy є найбільшим у світі надавачем процесорних потужностей та сховищ для розміщення інтернет-сайтів у мережі. За оцінками ринку, на її долю припадає розміщення від 15 до 19 відсотків усіх існуючих сайтів у світі.
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