Кыш, русня: самый большой хостинг мира отказал россиянам в обслуживании

Более того, россияне останутся не только без сайтов, но и без данных и размещенного на сайтах контента

Крупнейший мировой провайдер хостинга GoDaddy сообщил клиентам из россии, что все контракты с ними будут расторгнуты в течение трех недель – до конца декабря 2023 года. Провайдер не стал сообщать причину, по которой приняли такое решение, а также количество клиентов, которых отправят "за борт".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщения, скриншоты которых публикуют в Сети владельцы российских сайтов.

В письмах, которые компания рассылает пользователям, отмечается, что клиентам, так или иначе связанным с россией, с 31 декабря 2023 года перестанут предоставляться услуги хостинга сайтов и проектов. Более того, россияне останутся также без данных и размещенного на сайтах контента – компания не планирует предоставлять им резервные копии.

"По нашим данным, вы или контактное лицо, указанное в вашем аккаунте, можете находиться в российской федерации. Если наши данные верны, ваша учетная запись (учетные записи) и/или соприкасающийся продукт (продукты) будут прекращены с 31 декабря 2023 года. Вы не сможете получить доступ к своей учетной записи и/или касательному продукту после прекращения их действия», – говорится в сообщении.

Компания GoDaddy является крупнейшим в мире поставщиком процессорных мощностей и хранилищ для размещения интернет-сайтов в сети. По оценкам рынка, на ее долю приходится размещение от 15% до 19% всех существующих сайтов в мире.

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