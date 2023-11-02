Пролезли путинцы? Хакеры атаковали сайт Киевского облсовета и оставили послание Зеленскому

Поисками злоумышленников займется Киберполиция

В четверг, 2 ноября, официальный сайт Киевского облсовета был атакован хакерами. Злоумышленникам удалось взломать сайт и на его стартовой странице появилось обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук глава Киевского облсовета Ярослав Добрянский. Поисками причастных к кибератаке займутся специалисты из Киберполиции.

На данный момент известно, что хакерам удалось взломать сайт Киевского облсовета и опубликовать на его стартовой странице картинку с изображением Владимира Зеленского и текстом на русском языке, который звучал следующим образом: ""ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!".

Сообщение с угрожающим посылом в адрес президента Владимира Зеленского появилось на желто-голубом фоне.

Сообщается, что готовится заявление в Киберполицию с просьбой разобраться в инциденте и выйти на след хакеров. Кибератака была совершена примерно в 13:30.

"Сейчас делаем все возможное для восстановления работы сайта", — отметил глава Киевского облсовета Ярослав Добрянский.

На момент публикации материала сайт Киевского облсовета продолжает выдавать "ошибку" и не работает.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что российские хакеры взломали Госстат, однако на данный момент доступ ко всем данным восстановлен. Об атаке на Госстат заявили так называемые хактивисты, которых связывают с ГРУ. Они взломали страницу ведомства в Фейсбук и опубликовали сообщение о кибератаке, но последствия были явно преувеличены.