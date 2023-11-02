Пролізли путінці? Хакери атакували сайт Київської облради та залишили послання Зеленському

Пошуками зловмисників займеться Кіберполіція

У четвер, 2 листопада, офіційний сайт Київської облради був атакований хакерами. Зловмисникам вдалося зламати сайт і на його стартовій сторінці з’явилося звернення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку голова Київської облради Ярослав Добрянський. Пошуками причетних до кібератаки будуть займатися фахівці з Кіберполіції.

На даний момент відомо, що хакерам вдалося зламати сайт Київської облради та опублікувати на його стартовій сторінці картинку із зображенням Володимира Зеленського та текстом російською мовою, який звучав наступним чином: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!".

Погрозливе повідомлення було написано на жовто-блакитному тлі.

Також, унаслідок хакерської атаки, повністю паралізована робота Апарату Київської обласної ради, оскільки крім офіційного сайту, зламані сервери, внаслідок чого, працівники обмежені у доступі до компʼютерів. Існує ризик втрати даних, у тому числі, конфіденційних.

"Зараз робимо все можливе для відновлення роботи сайту", — зазначив голова Київської облради Ярослав Добрянський.

Повідомляється, що готується заява до Кіберполіції з проханням розібратися в інциденті та вийти на слід хакерів. Кібератаку було здійснено приблизно о 13:30.

На момент публікації матеріалу сайт Київської облради продовжує видавати помилку і не працює.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські хакери зламали Держстат, проте наразі доступ до всіх даних відновлено. Про атаку на Держстат заявили так звані хактивісти, яких пов’язують із ГРУ. Вони зламали сторінку відомства у Фейсбук та опублікували повідомлення про кібератаку, але наслідки були явно перебільшені.