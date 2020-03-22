OnePlus вирішила, що прийшов час змінювати логотип

Новини технології:Компанія OnePlus презентувала свій оновлений логотип.

Китайський виробник смартфонів OnePlus, як і обіцяв, анонсував сьогодні свій новий логотип.

Він позбувся заливки. Також дизайнери поміняли шрифт, змінили цифру "1", а ще збільшили значок "+" та перемалювали фірмовий слоган Never Settle. В цілому, ребрендинг виглядає свіжо.

"OnePlus не змінює те, ким ми є, але зміцнює те, що ми відстоюємо, - істинний дух Never Settle. Ми завжди створюємо для наших користувачів і вважаємо, що ці зміни зберігають культові елементи нашого бренду, які подобаються співробітникам і суспільству..." - говорить Матс Хаканссон, глобальний креативний директор OnePlus.

Компанія вже змінила логотип на своєму офіційному сайті. Також його ми скоро побачимо в нових смартфонах OnePlus 8 та OnePlus 8 Pro. Пристрої мають анонсувати в середині квітня.