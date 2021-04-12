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Понеділок, 12.04.2021
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"Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій": в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ

"Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій": в Україні готують унікальний космічний проект, який здивує весь світ
Оновлено 13:42 Сьогодні Телеграф

Компанія з Дніпра Space Hub розробляє проект хаба на поверхні Місяця, де місячні апарати зможуть ховатися від сонячної радіації та холоду, а також заряджатися за рахунок ядерного реактора, що також розробляється компанією.

Про це розповів "Телеграфу" засновник проекту Space Hub Максим Ткаченко.

Він називає власний проект - місячний коворкінг, який планується представити на жовтневій виставці в Абу-Дабі (ОАЕ).

"Мета проекту - хаб на поверхні Місяця, де апарати зможуть заряджатися, підключатися до виділеного каналу зв'язку з Землею, а також ховатися під захисний екран від сонячної радіації і від холоду місячних ночей. Ніч там триває, нагадаю, 14 днів, а температура опускається до -70, що критично для літієвих акумуляторів, які стоять на місяцеходах. Серце нашого коворкінгу - це ядерний реактор, який ми розробляємо", - пояснив Ткаченко.

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За словами конструктора, хаб, що розробляється компанією, зможе розвантажити апарати інших компаній, так як 70% ваги зараз займають акумулятори та системи зв'язку, а вартість доставки кожного кілограма на Місяць - $ 1 млн.

"Проект сильно здешевить виробництво місяцеходів і продовжить термін їх експлуатації - там валяється вже багато апаратів з розрядженими батареями. Ми кардинально змінимо підхід до місячних місій, тому бачимо в цьому великі комерційні перспективи", - говорить Ткаченко.

Конструктор пояснює, що у польотів в космосі є дві головні проблеми - сонячна радіація і особливі температурні режими. Великі зарубіжні компанії поки не змогли знайти для них рішення, тому що ніколи цим не займалися, але в українських фахівців є досвід роботи з ядерними технологіями, тому що за часів СРСР тут збирали ядерну зброю - ракети штампували сотнями.

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"За радянських часів розробникам ставилося завдання, щоб техніка працювала навіть після ядерного вибуху. Місячною радіацією нас не залякати. В Україні є готові напрацювання по місячній програмі і досвід захисту апаратів від високих температур і пікової радіації. Ми поєднали все це і плануємо вже в 2025 році, якщо все піде добре, розмістити на Місяці свій коворкінг для місяцеходів. Ми завжди заявляли, що представляємо Україну і The Rocket City Дніпро - це підтримає бренд нашої країни"- сказав Ткаченко.

За його словами, країна повинна робити ставку на місячні програми вже зараз, поки інші нас не наздогнали. А геополітичний ефект від висадки українських апаратів на Місяці буде порівнянний зі створенням ядерної зброї ".

Більше про минуле, сьогодення і майбутнє української космонавтики читайте в редакційному матеріалі "Телеграфу": "Ядерний реактор на Місяці і космодром біля Криму: як Україна здійснює космічний камбек".

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Зарядка, Місяць, Максим Ткаченко, Space Hub, місячний коворкінг, місяцеходи, ядерний реактор.
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