Скачать
Неділя, 08.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді

Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?

Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
Оновлено 19:32 Сьогодні Телеграф

Європейський Союз оголосив про плани припинити продаж автомобілів, що забруднюють навколишнє середовище до 2035 року. Це амбітна мета, яка поставить гібридні автомобілі в список зникаючих видів і призведе до швидкого і радикального переходу до повністю електричних моделей.

Недавня стаття на сайті агентства "CNN" розповідає про цю європейську ініціативу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Європейська комісія виступила в середу, 4 серпня, з заявою про те, що вона хоче, щоб автомобільна промисловість скоротила середні викиди від нових автомобілів на 55% до 2030 року. Подальше скорочення до 100% до 2035 року фактично означає, що всі нові автомобілі, зареєстровані з цього року, повинні бути транспортними засобами з нульовими викидами.

Нова мета 2030 року стане значним стрибком в порівнянні з поточною метою ЄС щодо скорочення викидів від нових автомобілів на 37,5%, яка була поставлена тільки в грудні 2018 року.

Пропоновані зміни правил є частиною набагато більшого пакету, спрямованого на просування Європейського Союзу до мети зі скорочення викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. Європа хоче стати першим континентом, який буде кліматично нейтральним до 2050 року.

"Економія викопного палива досягла своїх меж. Ми хочемо залишити наступному поколінню здорову планету, а також хороші робочі місця і зростання, яке не шкодить нашій природі ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Лайєн.

Британія забороняє продаж дизельних і бензинових вантажівок з 2040 року: що прийде їм на заміну?

Комісія заявила, що для полегшення переходу на електромобілі зажадає від 27 країн-членів ЄС розширення можливостей для зарядки транспортних засобів. Пункти зарядки будуть встановлені через кожні 60 кілометрів (37,3 милі) на основних автомагістралях, а мінімальна ставка податку на бензин і дизельне паливо буде підвищена.

"Це поворотний момент для автомобільної промисловості і хороші новини для водіїв", - сказав Вільям Тодтс, виконавчий директор лобістської групи "Transport & Environment". "Нові правила ЄС зроблять електромобілі демократичнішими і дадуть серйозний імпульс розвитку технологій зарядки".

Автомобільна промисловість відіграє життєво важливу роль в економіці Європи, складаючи 7% валового внутрішнього продукту і забезпечуючи 14,6 млн робочих місць в регіоні. Але транспорт - єдиний сектор, в якому викиди парникових газів ростуть, а на автотранспортні засоби припадало 21% викидів CO2 в 2017 році.

Автовиробники вже бачили попередження, і багато хто з них в останні місяці оголосили про амбітні плани щодо збільшення виробництва електромобілів. Інвестори нагородили найсміливіші компанії підвищенням вартості їх акцій.

"Volkswagen" (VLKAF), що володіє такими брендами, як "Audi" та "Porsche", заявив у вівторок, що хоче, щоб до 2030 року електромобілі становили 50% його продажів. До 2040 року найбільший виробник автомобілів в Європі планує продавати на своїх основних ринках, які включають США і Китай, тільки автомобілі з нульовим рівнем викидів.

Чи правда, що електромобілі краще для навколишнього середовища, ніж авто зі звичайними двигунами?

"Ford" (F) оголосив про плани продавати в Європі тільки електричні легкові автомобілі до 2030 року. "Renault" (RNLSY), "Volvo" (VOLAF), "BMW" (BMWYY) і "Daimler", власник "Mercedes-Benz" (DDAIF) визначили свої власні програми зі збільшення виробництва чистих автомобілів.

Проте, багатьом автовиробникам необхідно буде прискорити виконання своїх планів щодо досягнення цілей ЄС, які є одними з найшвидших у світі. Щоб збалансувати викиди, які генеруються в 2030 році автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, включаючи гібриди, автовиробникам необхідно буде продавати велику кількість електромобілів.

"Ці цілі не повинні стати несподіванкою для автовиробників, хоча вони вочевидь вимагають прискореного переходу до акумуляторних електромобілів з плином часу", - написали аналітики "Barclays" в недавній дослідницької замітці.

Темпи змін, яких вимагають регулюючі органи, мають значення для автовиробників, оскільки вони планують використовувати прибуток від продажів бензинових і дизельних автомобілів для фінансування досліджень і розробок електромобілів.

Фінансовий директор "Volkswagen" Арно Антлітц заявив у вівторок, що бізнес з виробництва двигунів внутрішнього згоряння "допоможе генерувати прибуток і грошові потоки", необхідні для оплати інвестицій у програмне забезпечення, автономне водіння і виробничі платформи для електромобілів. "Volkswagen" виділив 73 млрд євро (86 млрд доларів) до 2025 року на розвиток технологій.

Бурхливий розвиток електромобілів: що пророкують аналітики

Можуть пройти роки, перш ніж правила ЄС вступлять в силу. План повинен бути прочитаний, доповнений і затверджений законодавцями в парламенті ЄС і Раді ЄС, форумі, на якому обрані лідери кожної держави-члена обговорюють такі питання.

У минулому році Великобританія оголосила, що заборонить продаж нових бензинових і дизельних автомобілів, починаючи з 2030 року, а продажі деяких нових гібридів продовжаться до 2035 року.

Проте, час має суттєве значення. Вільям Тодтс, виконавчий директор лобістської групи "Transport & Environment", сказав, що автовиробники повинні діяти швидко, щоб допомогти вирішити кліматичну кризу.

"Проблема в тому, що автовиробникам тільки потрібно буде почати продавати ці екологічно чисті автомобілі в 2030 році. Наша планета не може дозволити собі ще дев'ять років гучних розмов, але мало дій з боку автомобільної промисловості ", - сказав він.

 Раніше "Телеграф" писав про те, що електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 49

Все по темі:

заборона продажу двигунів внутрішнього згорання, заборона бензинових і дизельних двигунів, захист довкілля.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Давайте восьмиденний по 18 годин: росіян розлютили пропозицією продовжити робочий тиждень
02 На охоплену пожежами Туреччину пролився дощ: люди кричали від радості і молилися на колінах (фото, відео)
03 У мережі повідомили про раптову смерть Олександра Ройтбурда
04 "Ми помремо з голоду і спраги": група мігрантів застрягла на кордоні Литви і Білорусі (відео)
05 Захарова вибухнула тирадою про Зеленського: "скромні хлопці" часто стають "запеклими упирями"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Масове цькування&quot;: як в РФ відреагували на &quot;срібло&quot; у груповій гімнастиці
"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
&quot;Він назавжди залишиться в наших серцях&quot;: реакція відомих українців на смерть Олександра Ройтбурда
"Він назавжди залишиться в наших серцях": реакція відомих українців на смерть Олександра Ройтбурда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся