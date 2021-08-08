Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?

Європейський Союз оголосив про плани припинити продаж автомобілів, що забруднюють навколишнє середовище до 2035 року. Це амбітна мета, яка поставить гібридні автомобілі в список зникаючих видів і призведе до швидкого і радикального переходу до повністю електричних моделей.

Недавня стаття на сайті агентства "CNN" розповідає про цю європейську ініціативу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Європейська комісія виступила в середу, 4 серпня, з заявою про те, що вона хоче, щоб автомобільна промисловість скоротила середні викиди від нових автомобілів на 55% до 2030 року. Подальше скорочення до 100% до 2035 року фактично означає, що всі нові автомобілі, зареєстровані з цього року, повинні бути транспортними засобами з нульовими викидами.

Нова мета 2030 року стане значним стрибком в порівнянні з поточною метою ЄС щодо скорочення викидів від нових автомобілів на 37,5%, яка була поставлена тільки в грудні 2018 року.

Пропоновані зміни правил є частиною набагато більшого пакету, спрямованого на просування Європейського Союзу до мети зі скорочення викидів парникових газів як мінімум на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. Європа хоче стати першим континентом, який буде кліматично нейтральним до 2050 року.

"Економія викопного палива досягла своїх меж. Ми хочемо залишити наступному поколінню здорову планету, а також хороші робочі місця і зростання, яке не шкодить нашій природі ", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Лайєн.

Комісія заявила, що для полегшення переходу на електромобілі зажадає від 27 країн-членів ЄС розширення можливостей для зарядки транспортних засобів. Пункти зарядки будуть встановлені через кожні 60 кілометрів (37,3 милі) на основних автомагістралях, а мінімальна ставка податку на бензин і дизельне паливо буде підвищена.

"Це поворотний момент для автомобільної промисловості і хороші новини для водіїв", - сказав Вільям Тодтс, виконавчий директор лобістської групи "Transport & Environment". "Нові правила ЄС зроблять електромобілі демократичнішими і дадуть серйозний імпульс розвитку технологій зарядки".

Автомобільна промисловість відіграє життєво важливу роль в економіці Європи, складаючи 7% валового внутрішнього продукту і забезпечуючи 14,6 млн робочих місць в регіоні. Але транспорт - єдиний сектор, в якому викиди парникових газів ростуть, а на автотранспортні засоби припадало 21% викидів CO2 в 2017 році.

Автовиробники вже бачили попередження, і багато хто з них в останні місяці оголосили про амбітні плани щодо збільшення виробництва електромобілів. Інвестори нагородили найсміливіші компанії підвищенням вартості їх акцій.

"Volkswagen" (VLKAF), що володіє такими брендами, як "Audi" та "Porsche", заявив у вівторок, що хоче, щоб до 2030 року електромобілі становили 50% його продажів. До 2040 року найбільший виробник автомобілів в Європі планує продавати на своїх основних ринках, які включають США і Китай, тільки автомобілі з нульовим рівнем викидів.

"Ford" (F) оголосив про плани продавати в Європі тільки електричні легкові автомобілі до 2030 року. "Renault" (RNLSY), "Volvo" (VOLAF), "BMW" (BMWYY) і "Daimler", власник "Mercedes-Benz" (DDAIF) визначили свої власні програми зі збільшення виробництва чистих автомобілів.

Проте, багатьом автовиробникам необхідно буде прискорити виконання своїх планів щодо досягнення цілей ЄС, які є одними з найшвидших у світі. Щоб збалансувати викиди, які генеруються в 2030 році автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння, включаючи гібриди, автовиробникам необхідно буде продавати велику кількість електромобілів.

"Ці цілі не повинні стати несподіванкою для автовиробників, хоча вони вочевидь вимагають прискореного переходу до акумуляторних електромобілів з плином часу", - написали аналітики "Barclays" в недавній дослідницької замітці.

Темпи змін, яких вимагають регулюючі органи, мають значення для автовиробників, оскільки вони планують використовувати прибуток від продажів бензинових і дизельних автомобілів для фінансування досліджень і розробок електромобілів.

Фінансовий директор "Volkswagen" Арно Антлітц заявив у вівторок, що бізнес з виробництва двигунів внутрішнього згоряння "допоможе генерувати прибуток і грошові потоки", необхідні для оплати інвестицій у програмне забезпечення, автономне водіння і виробничі платформи для електромобілів. "Volkswagen" виділив 73 млрд євро (86 млрд доларів) до 2025 року на розвиток технологій.

Можуть пройти роки, перш ніж правила ЄС вступлять в силу. План повинен бути прочитаний, доповнений і затверджений законодавцями в парламенті ЄС і Раді ЄС, форумі, на якому обрані лідери кожної держави-члена обговорюють такі питання.

У минулому році Великобританія оголосила, що заборонить продаж нових бензинових і дизельних автомобілів, починаючи з 2030 року, а продажі деяких нових гібридів продовжаться до 2035 року.

Проте, час має суттєве значення. Вільям Тодтс, виконавчий директор лобістської групи "Transport & Environment", сказав, що автовиробники повинні діяти швидко, щоб допомогти вирішити кліматичну кризу.

"Проблема в тому, що автовиробникам тільки потрібно буде почати продавати ці екологічно чисті автомобілі в 2030 році. Наша планета не може дозволити собі ще дев'ять років гучних розмов, але мало дій з боку автомобільної промисловості ", - сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї.