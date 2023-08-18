Послав слідом за російським кораблем: легенда українського спорту жорстко відповіла екс-президентові Франції

Зірковий спортсмен вважає, що Саркозі має лише одну дорогу

Колишній український тенісист Олександр Долгополов не залишив поза увагою слова колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Нещодавно політик заявив, що Європа має потребу в росії, а Україна не має шансів стати членом Європейського Союзу та НАТО.

У досить ясній формі Долгополов відправив Саркозі за російським кораблем.

"Саркозі може піти н###й. Кінець", — написав Долгополов у соцмережах.

У своєму недавньому інтерв’ю виданню Le Figaro колишній французький лідер сказав, що Європі потрібно шукати компроміси щодо росії. Про це він сказав на тлі того, що росіяни ведуть криваву війну проти українського народу. У розмові з журналістами він також додав, що "Україна має бути нейтральним мостом між Сходом і Заходом" і поставив під сумнів доцільність звільнення Криму.

У коментарях до публікації Долгополова українці підтримали колишнього тенісиста. Вони вважають, що такі заяви стали звучати лише частіше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Долгополов відреагував на витівку одного з найкращих тенісистів сучасності Новака Джоковича