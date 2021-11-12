Заборонені "євробляхи" все ще можна розмитнити: як працює схема і в чому ризики

Схеми розмитнення авто на єврономерах не допоможуть уникнути покарання

У соцмережах почали з’являтися поради для власників авто на європейських номерах, які не встигли розмитнити свої машини до 11 листопада, коли в країні запрацювали нові правила легалізації. Свій погляд на ситуацію також висловили юристи.

Про це пише UBR.

Щоб уникнути штрафів за нерозмитнений автомобіль, у мережі пропонують купити документи на авто з українською реєстрацією, які пізніше можна буде використовувати як оригінали для "євроблів". У свою чергу юристи зазначають, що подібні схеми можуть спричинити не лише штраф, а й серйозніші наслідки.

Крім покупки "двійника" в інтернеті пропонують підробляти техпаспорт або перебити вин-код.

Юрист ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук зазначає, що вже зараз відомі випадки, коли люди купують документи на зареєстровані в Україні авто, розбиті у ДТП. Після цього власнику авто з єврономерами пропонують замінити номери на українські та використовувати "новий" техпаспорт.

За словами юриста, якщо про цю схему стане відомо правоохоронцям, відповідальність за це понесе не продавець, а покупці документів. У разі використання "нерідних" документів їх власнику доведеться відповідати за неправомірне втручання в агрегат машини, підробку документів, а також використання підроблених документів.

Іван Казачук каже, що відповідно до ст. 358 КК за підробку документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів у нашій країні загрожує штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 1 135 000 грн. Також за використання документів на чужий автомобіль можуть накласти арешт терміном до шести місяців або обмежити волю терміном до двох років.

Також трапляються випадки, коли він-код кузова автомобіля – за це також передбачена кримінальна відповідальність. Це може бути покарання у вигляді штрафу від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 250 грн. — 283 750 грн.), виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Україні нужденні зможуть безкоштовно отримати авто.