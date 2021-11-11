"День X" для євробляхерів: які штрафи запровадили в Україні з 11 листопада
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За період з 2014 року в Україну потрапили понад 2 млн підтриманих авто з Європи.
В Україні закінчився пільговий період розмитнення авто на європейських номерах для більшості українських водіїв. З 15 червня по 10 листопада автомобілі можна було зареєструвати за спрощеною процедурою.
З 11 листопада на власників авто, які не скористалися можливістю, чекають штрафи.
За нормами українського законодавства є чотири види стягнень у рамках адміністративної відповідальності:
- по 8500 гривень — за керування авто на європейських номерах тим, хто ввіз його та своєчасно не вивіз, а також іншою особою
- 17 000 гривень та річне позбавлення прав водія — за аналогічне порушення у найближчий рік
- 170 000 гривень – за перевищення терміну ввезення. Останній штраф виписується митною службою.
Раніше "Телеграф" писав, що крім відмови від керування нерозмитненим транспортним засобом у власників "євроблях" є ще один варіант узаконити ввезення автомобіля. Для ветеранів та учасників Операції об’єднаних сил термін розмитнення продовжено до восьмого лютого наступного року. Власники таких авто продовжують домагатися зміни у законодавстві.
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