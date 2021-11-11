"День X" для євробляхерів: які штрафи запровадили в Україні з 11 листопада

За період з 2014 року в Україну потрапили понад 2 млн підтриманих авто з Європи.

В Україні закінчився пільговий період розмитнення авто на європейських номерах для більшості українських водіїв. З 15 червня по 10 листопада автомобілі можна було зареєструвати за спрощеною процедурою.

З 11 листопада на власників авто, які не скористалися можливістю, чекають штрафи.

За нормами українського законодавства є чотири види стягнень у рамках адміністративної відповідальності:

по 8500 гривень — за керування авто на європейських номерах тим, хто ввіз його та своєчасно не вивіз, а також іншою особою

— за керування авто на європейських номерах тим, хто ввіз його та своєчасно не вивіз, а також іншою особою 17 000 гривень та річне позбавлення прав водія — за аналогічне порушення у найближчий рік

та річне позбавлення прав водія — за аналогічне порушення у найближчий рік 170 000 гривень – за перевищення терміну ввезення. Останній штраф виписується митною службою.

Раніше "Телеграф" писав, що крім відмови від керування нерозмитненим транспортним засобом у власників "євроблях" є ще один варіант узаконити ввезення автомобіля. Для ветеранів та учасників Операції об’єднаних сил термін розмитнення продовжено до восьмого лютого наступного року. Власники таких авто продовжують домагатися зміни у законодавстві.