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"День X" для євробляхерів: які штрафи запровадили в Україні з 11 листопада

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Авто на європейських номерах у Києві. Новина оновлена 11 листопада 2021, 10:26
Авто на європейських номерах у Києві.

За період з 2014 року в Україну потрапили понад 2 млн підтриманих авто з Європи.

В Україні закінчився пільговий період розмитнення авто на європейських номерах для більшості українських водіїв. З 15 червня по 10 листопада автомобілі можна було зареєструвати за спрощеною процедурою.

З 11 листопада на власників авто, які не скористалися можливістю, чекають штрафи.

За нормами українського законодавства є чотири види стягнень у рамках адміністративної відповідальності:

  • по 8500 гривень — за керування авто на європейських номерах тим, хто ввіз його та своєчасно не вивіз, а також іншою особою
  • 17 000 гривень та річне позбавлення прав водія — за аналогічне порушення у найближчий рік
  • 170 000 гривень – за перевищення терміну ввезення. Останній штраф виписується митною службою.

Раніше "Телеграф" писав, що крім відмови від керування нерозмитненим транспортним засобом у власників "євроблях" є ще один варіант узаконити ввезення автомобіля. Для ветеранів та учасників Операції об’єднаних сил термін розмитнення продовжено до восьмого лютого наступного року. Власники таких авто продовжують домагатися зміни у законодавстві.

Теги:
#Штрафи #Розмитнення авто #Евробляхі
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