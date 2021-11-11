Укр

"День X" для евробляхеров: какие штрафы ввели в Украине с 11 ноября

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Авто на европейских номерах в Киеве. Новость обновлена 11 ноября 2021, 10:43
Авто на европейских номерах в Киеве.

За период с 2014 в Украину попали более 2 млн поддержанных авто из Европы.

В Украине закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах для большинства украинских водителей. С 15 июня по 10 ноября автомобили можно было зарегистрировать по упрощенной процедуре. 

С 11 ноября владельцев авто, которые не воспользовались возможностью, ждут штрафы. 

По нормам украинского законодательства есть четыре вида взысканий в рамках административной ответственности:

  • по 8500 гривен — за управление авто на европейских номерах тем кто ввез его и своевременно не вывез, а также другим лицом
  • 17 000 гривен и годовое лишение водительских прав — за аналогичное нарушение в ближайший год
  • 170 000 гривен — за превышение срока ввоза. Последний штраф выписывается таможенной службой. 

Ранее "Телеграф" писал, что кроме отказа от управления нерастаможенным транспортным средством у владельцев "евроблях" есть еще один вариант узаконить ввоз автомобиля. Для ветеранов и участников Операции объединенных сил срок растаможки продлен до восьмого февраля следующего года. Владельцы таких авто продолжают добиваться изменения в законодательстве.

Теги:
#Штрафы #Растаможка авто #Евробляхи
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