"День X" для евробляхеров: какие штрафы ввели в Украине с 11 ноября

За период с 2014 в Украину попали более 2 млн поддержанных авто из Европы.

В Украине закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах для большинства украинских водителей. С 15 июня по 10 ноября автомобили можно было зарегистрировать по упрощенной процедуре.

С 11 ноября владельцев авто, которые не воспользовались возможностью, ждут штрафы.

По нормам украинского законодательства есть четыре вида взысканий в рамках административной ответственности:

по 8500 гривен — за управление авто на европейских номерах тем кто ввез его и своевременно не вывез, а также другим лицом

— за управление авто на европейских номерах тем кто ввез его и своевременно не вывез, а также другим лицом 17 000 гривен и годовое лишение водительских прав — за аналогичное нарушение в ближайший год

и годовое лишение водительских прав — за аналогичное нарушение в ближайший год 170 000 гривен — за превышение срока ввоза. Последний штраф выписывается таможенной службой.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме отказа от управления нерастаможенным транспортным средством у владельцев "евроблях" есть еще один вариант узаконить ввоз автомобиля. Для ветеранов и участников Операции объединенных сил срок растаможки продлен до восьмого февраля следующего года. Владельцы таких авто продолжают добиваться изменения в законодательстве.