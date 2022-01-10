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Повернення техогляду: хто в Україні зможе проводити перевірку

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Техогляд повернеться орієнтовно з вересня
Техогляд повернеться орієнтовно з вересня

Підприємства, які проводять техогляд будуть повинні мати довідку від Мінінфрастурктури.

В Україну повертається практика обов’язкового техогляду транспортних засобів. В цей час цю процедуру проходять автобуси, вантажівки, таксі та інші машини комерційної сфери, проте орієнтовно з вересня 2022 цей список буде помітно розширений. У зв’язку з цим у водіїв неминуче виникнуть питання, хто може провести ТО для їхнього автомобіля.

Юрист адвокатського об’єднання "Клочків та партнери" Олег Бодак розповів "Телеграфу", на що варто звернути увагу перед проходженням процедури.

За його словами, насамперед варто дізнатися, чи має суб’єкт право на проведення ТО. Він вказує, що компанія має мати спеціальне свідоцтво, яке видається Міністерством інфраструктури.

Юрист припускає, що закон набуде чинності поступово для різних категорій автомобілів. Наприклад, імпортовані та переобладнані автомобілі потраплятимуть до різних списків.

Таким чином, якщо транспортний засіб не належатиме до тієї категорії, для якої проходить перевірка, то вона не зможе вважатися відповідною до законодавства.

Нагадаємо, техогляд буде проводитися не для всіх транспортних засобів, а лише для тих, які можуть скористатися дорогами загального користування. Крім того, до списку не потрапили засоби, не здатні розігнатися понад 25 кілометрів на годину, а також транспорт із ДВЗ, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 4 кВт.

Теги:
#Україна #Автомобілі #Техогляд
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