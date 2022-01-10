Возвращение техосмотра: кто в Украине сможет проводить проверку

Компании, проводящие техосмотр будут обязаны иметь справку от Мининфрастурктуры.

В Украину возвращается практика обязательного техосмотра транспортных средств. В настоящее время эту процедуру проходят автобусы, грузовики, такси и другие машины коммерческой сферы, однако ориентировочно с сентября 2022 года этот список будет заметно расширен. В связи с этим у водителей неизбежно возникнут вопросы о том, кто может провести ТО для их автомобиля.

Юрист адвокатского объединения "Клочков и партнеры" Олег Бодак рассказал "Телеграфу" на что стоит обратить внимание перед прохождением процедуры.

По его словам, в первую очередь стоит узнать имеет ли субъект право на проведение ТО. Он указывает, что у компании должно иметься в наличии специальное свидетельство, которое выдается Министерством инфраструктуры.

Юрист предполагает, что закон будет вступать в силу постепенно для разных категорий автомобилей. Например, импортированные и переоборудованные автомобили будут попадать в разные списки.

Таким образом если транспортное средство не будет принадлежать к той категории, для которой проходит проверка, то это она не сможет считаться соответствующей законодательству.

Напомним, техосмотр будет проводиться не для всех транспортных средств, а только для тех, которые могут пользоваться дорогами общего пользования. Кроме того, в список не попали средства, не способные разогнаться более 25 километров в час, а также транспорт с ДВС не превышающим 125 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 4 кВт.