Розганяється до 100 км/год: український умілець перевів свою "Волгу" на дрова (відео)

Витрата ГАЗу-31029 на 100 км — близько мішка дров.

У селі Осівці Камінь-Каширського району Волинської області автолюбителів на дорозі може здивувати незвичайний автомобіль — "Волга" на дров’яній тязі. Її переобладнав місцевий майстер Олег Семенюк.

Відео з транспортним засобом опублікували у соцмережі "Інстаграм".

Апарат розміщується у "Волги" у багажнику. Він є газогенератором, коли дрова згоряють — газ приводить у дію двигун. Такий самий принцип роботи — у машин із ГБО. Перероблення майстер виконав ще кілька років тому, спираючись на інформацію з Інтернету. Коштувала така "модернізація" близько сотні доларів і вже встигла допомогти заощадити на паливі приблизно 50 тисяч гривень.

Волга на дровах їздить по Волинській області

Їде така машина недалеко — на 50 кілометрів, розвинути швидкість понад 100 км на годину не вийде, але власник може взяти додатковий запас — мішка дров вистачає, щоб збільшити дальність поїздки на 100 км.

На цьому модернізатор не зупиняється: він допрацює газогенератор і "протюнінгує" вже іншу машину — агрегат поменшає.

Читайте також: Категорія Україна Техогляд в Україні у 2022 році стане обов’язковим для всіх: що потрібно знати про реформу Стан автомобіля контролюватимуть не лише раз на рік на станціях, а й можуть перевірити прямо на дорозі.

Зазначимо, що в Україні переведення "Волги" на дров’яну тягу не унікальне — такий проєкт п’ять років тому реалізував умілець із Полтави.

Раніше "Телеграф" писав про майстра, який переробив "Запорожець" в ексклюзивний пересувний будинок.