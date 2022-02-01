Порт під Одесою під зав’язку забитий "нічийними" авто: фото з повітря вражають

Не всі, хто замовив автомобіль з-за кордону, можуть дозволити його собі по приїзду — через зміни цін щодо розмитнення

У Чорноморську Одеської області може розпочатися транспортний колапс у місцевому порту. Все тому, що склади буквально переповнені імпортними автомобілями корейського виробництва, а на початку лютого має прибути ще одна партія.

Що саме призвело до такого результату, розповіли у "Діловій Одесі".

Найголовніша причина скупчення машин — відсутність попереднього інтересу до їхнього вивезення зі складу. Це безпосередньо пов’язано зі змінами ціни транспорту на митниці.

Згідно з наявною інформацією, з початку 2022 року ціна однієї машини підвищилася в середньому на 2000 доларів. Це пов’язано із запровадженням "індикативів" — вартості автомобіля, яка відрізняється від реальної, включаючи всі необхідні митні збори і платежі.

Ситуація ж така, що дуже багато автомобілів було замовлено українцями в Кореї в останні місяці минулого року — до появи індикативних цін. Після того, як індикативи було введено, кількість бажаючих мати імпортну машину скоротилася вдвічі. При цьому транспорт, звичайно, залишився на складі.

На Одещині сотні машин залишилися "нічийними"

Тільки 28 січня в порту Чорноморська було вивантажено 1432 автомобілі на додаток до 1200 транспортних засобів, що вже знаходяться на складах. Нова поставка "корейців" очікується на початку лютого — близько 1300 одиниць техніки.

Якщо проблему із "застоєм" авто на складі не усунути найближчим часом, то розвантажувати новий корабель буде нікуди.

Згідно з документом, що потрапив у мережу, керівництво порту стурбоване отриманням ймовірних великих збитків. За попередніми підрахунками, за рік підприємство може "не дорахуватись" 25 млн гривень.

Звернення адміністрації порту до начальства митниці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 2022 року збираються повернути обов’язковий техогляд практично для всіх автомобілів. Ми писали, що саме перевірятимуть у машинах, а також як часто доведеться проходити через цю процедуру.