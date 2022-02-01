Порт під Одесою під зав’язку забитий "нічийними" авто: фото з повітря вражають
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Не всі, хто замовив автомобіль з-за кордону, можуть дозволити його собі по приїзду — через зміни цін щодо розмитнення
У Чорноморську Одеської області може розпочатися транспортний колапс у місцевому порту. Все тому, що склади буквально переповнені імпортними автомобілями корейського виробництва, а на початку лютого має прибути ще одна партія.
Що саме призвело до такого результату, розповіли у "Діловій Одесі".
Найголовніша причина скупчення машин — відсутність попереднього інтересу до їхнього вивезення зі складу. Це безпосередньо пов’язано зі змінами ціни транспорту на митниці.
Згідно з наявною інформацією, з початку 2022 року ціна однієї машини підвищилася в середньому на 2000 доларів. Це пов’язано із запровадженням "індикативів" — вартості автомобіля, яка відрізняється від реальної, включаючи всі необхідні митні збори і платежі.
Ситуація ж така, що дуже багато автомобілів було замовлено українцями в Кореї в останні місяці минулого року — до появи індикативних цін. Після того, як індикативи було введено, кількість бажаючих мати імпортну машину скоротилася вдвічі. При цьому транспорт, звичайно, залишився на складі.
Тільки 28 січня в порту Чорноморська було вивантажено 1432 автомобілі на додаток до 1200 транспортних засобів, що вже знаходяться на складах. Нова поставка "корейців" очікується на початку лютого — близько 1300 одиниць техніки.
Якщо проблему із "застоєм" авто на складі не усунути найближчим часом, то розвантажувати новий корабель буде нікуди.
Згідно з документом, що потрапив у мережу, керівництво порту стурбоване отриманням ймовірних великих збитків. За попередніми підрахунками, за рік підприємство може "не дорахуватись" 25 млн гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 2022 року збираються повернути обов’язковий техогляд практично для всіх автомобілів. Ми писали, що саме перевірятимуть у машинах, а також як часто доведеться проходити через цю процедуру.
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