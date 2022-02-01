Порт под Одессой под завязку забит "ничейными" авто: фото с воздуха впечатляют

Не все заказавшие автомобиль из-за границы могут позволить его себе по приезду — из-за изменений цен насчет растаможки

В Черноморске Одесской области может начаться транспортный коллапс в местном порту. Все потому, что склады буквально переполнены импортными автомобилями корейского производства, а в начале февраля должна прибыть еще одна партия.

Что именно привело к такому результату, рассказали в "Деловой Одессе".

Самая главная причина скопления машин — отсутствие былого интереса к их вывозу со склада. Это напрямую связано с изменениями цены транспорта на таможне.

Согласно имеющейся информации, с начала 2022 года цена на одну машину повысилась в среднем на 2000 долларов. Это связано с введением "индикативов" — стоимости автомобиля, которая отличается от реальной, включая в себя все необходимый таможенные сборы и платежи.

Ситуация же такова, что очень многие авто были заказаны украинцами в Корее в последние месяцы прошлого года — до появления индикативных цен. После того, как индикативы были введены, количество желающих иметь импортную машину сократилось вдвое. При этом транспорт, разумеется, остался на складе.

В Одесской области сотни машин остались "ничейными"

Только 28 января в порту Черноморска было выгружено 1432 автомобиля вдобавок к уже 1200 транспортным средствам, находящимся на складах. Новая поставка "корейцев" ожидается в начале февраля — около 1300 единиц техники.

Если проблему с "застоем" авто на складе не устранить в ближайшее время, то разгружать новый корабль будет попросту некуда.

Согласно документу, попавшему в сеть, руководство порта обеспокоено получением вероятного крупного ущерба. По предварительным подсчетам, за год предприятие может "не досчитаться" 25 млн гривен.

Обращение администрации порта к начальству таможни

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 2022 года собираются вернуть обязательный техосмотр для практически всех автомобилей. Мы писали, что именно будут проверять в машинах, а также как часто придется проходить через эту процедуру.