Автоцивілка подорожчає вже з 1 липня — що трапилося і скільки доведеться віддати

За страховий поліс автовласникам доведеться заплатити більше на 150-300 гривень

З 1 липня українські автовласники мають платити за страховий поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ) дещо більше, ніж зараз.

Причина цього – набрання чинності Постановами НБУ від 30 травня, якими вносяться зміни до обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто.

Починаючи з липня страхові суми зростуть, тепер доведеться платити за:

пошкодження майна – 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч);

– 160 тисяч гривень (раніше 130 тисяч); заподіяння шкоди життю та здоров’ю учаснику дорожньо-транспортної пригоди (на одну потерпілу) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч);

(на одну потерпілу) — 320 тисяч гривень (раніше 260 тисяч); самостійне оформлення ДТП його учасниками для страхової компанії, що буде зроблено згідно з європротоколом — 80 тисяч гривень (раніше 50 тисяч).

У НБУ пояснили ці зміни прагненням наблизити український ринок страхування до європейських стандартів.

Для пересічних автовласників ці нововведення обійдуться в додаткові 10-20%, які їм доведеться заплатити за полі ОСЦПВ. Так, якщо зараз, залежно від авто та страхової компанії, за поліс українські автовласники платять від 1330 до 1770 гривень, з 1 липня його вартість зросте як мінімум до 1450-1600 гривень.

Також з 1 липня буде скасовано безкоштовну розмитнення імпортних авто. У Митній службі вважають, що дефіцит, пов’язаний з війною, подолано, тому можна повертатися до збору податків при завезенні машин з Європи, США та інших напрямків.