Tesla далеко не на першому місці: рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2023 року

В загальному рейтингу компаній перше місце серед усіх брендів посідає Apple

Експерти склали рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2023 року. Як виявилося, американська Tesla далеко не на першому місці, хоч її авто і б’ють рекорди з продажу.

Hейтинг світових брендів опублікувало fгентство Interbrand. Подробиці з цього приводу повідомляє Укравтопром.

Interbrand складає свій щорічний список найкращих світових брендів, визначаючи їх вартість та вплив на бізнес компаній.

Цінність бренду Toyota сягнула $64,5 млрд, Mercedes-Benz – $61,4 млрд, а BMW – $51,1 млрд.

Tesla посіла четверте місце. Одіозний Ілон Маск зміг побудувати компанію з капіталом у $49,9 млрд. За нею йде японська Honda з $24,4 млрд. Далі — Hyundai з $20,4 млрд та Audi – $16,3 млрд.

Також до ТОП-100 рейтингу 2023 року потрапили такі автомобільні бренди:

· Porsche (47-е місце) – $16,2 млрд;

· Volkswagen (50-е місце) – $15,1 млрд;

· Ford (51-е місце) – $14,9 млрд;

· Nissan (63-е місце) – $12,7 млрд;

· Ferrari (70-е місце) – $10,8 млрд;

· Kia (88-е місце) – $7 млрд.

В загальному рейтенгу компаній перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($502,7 млрд).

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