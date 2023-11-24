Tesla далеко не на першому місці: рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2023 року
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В загальному рейтингу компаній перше місце серед усіх брендів посідає Apple
Експерти склали рейтинг найдорожчих автомобільних брендів 2023 року. Як виявилося, американська Tesla далеко не на першому місці, хоч її авто і б’ють рекорди з продажу.
Hейтинг світових брендів опублікувало fгентство Interbrand. Подробиці з цього приводу повідомляє Укравтопром.
Interbrand складає свій щорічний список найкращих світових брендів, визначаючи їх вартість та вплив на бізнес компаній.
Цінність бренду Toyota сягнула $64,5 млрд, Mercedes-Benz – $61,4 млрд, а BMW – $51,1 млрд.
Tesla посіла четверте місце. Одіозний Ілон Маск зміг побудувати компанію з капіталом у $49,9 млрд. За нею йде японська Honda з $24,4 млрд. Далі — Hyundai з $20,4 млрд та Audi – $16,3 млрд.
Також до ТОП-100 рейтингу 2023 року потрапили такі автомобільні бренди:
· Porsche (47-е місце) – $16,2 млрд;
· Volkswagen (50-е місце) – $15,1 млрд;
· Ford (51-е місце) – $14,9 млрд;
· Nissan (63-е місце) – $12,7 млрд;
· Ferrari (70-е місце) – $10,8 млрд;
· Kia (88-е місце) – $7 млрд.
В загальному рейтенгу компаній перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($502,7 млрд).
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