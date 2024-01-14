Калькулятор не потрібен: як за кілька секунд визначити розхід палива авто

Це дуже легко

Не всі автомобілі, представлені на українському ринку, оснащені бортовим комп’ютером, який показує розхід палива. Та і в окремих випадках ці дані можуть бути неправдивими..

Щоб визначити, скільки насправді пального споживає ваше авто, потрібно скористатися простим методом. Для цього не потрібні особливі знання з математики чи складні формули.

Як визначити розхід палива авто: найпростіший метод

Спочатку потрібно записати показники одометра (пробігу автомобіля). Або збити показник до нуля. Далі заправте бак автомобіля до максимальної місткості.

Пройдіть певну відстань, яка вам вигідна або можлива за короткий період часу. Чим більше пройденої відстані, тим точніше буде вимірювання. Краще використати все паливо з бака. Далі знову заправте автомобіль на максимум.

Тоді поділіть кількість заправлених літрів пального на пройдену вами відстань і ви дізнаєтесь середній розхід. Наприклад, якщо ви проїхали 200 км і заправили 20 літрів пального, то розхід пального буде 20 л на 200 км=0.1л/км або 10 літрів на 100 км.

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