Калькулятор не нужен: как за несколько секунд определить расход топлива авто

Это очень легко

Не все автомобили, представленные на украинском рынке, оснащены бортовым компьютером, показывающим расход топлива. Да и в отдельных случаях эти данные могут быть неправдивыми.

Чтобы определить, сколько топлива потребляет ваше авто, нужно воспользоваться простым методом. Для этого не требуются особые знания по математике или сложные формулы.

Как определить расход топлива авто: самый простой метод

Поначалу необходимо записать характеристики одометра (пробега автомобиля). Или сбить показатель до нуля. Далее заправьте бак автомобиля до максимальной емкости.

Пройдите определенное расстояние, которое вам выгодно или возможно за короткий период времени. Чем больше пройденного расстояния, тем точнее будет измерение. Лучше использовать все топливо из бака. Далее снова заправьте автомобиль на максимум.

Тогда разделите количество заправленных литров горючего на пройденное вами расстояние и вы узнаете средний расход. К примеру, если вы проехали 200 км и заправили 20 литров горючего, то расход горючего будет 20 л на 200 км=0.1л/км или 10 литров на 100 км.

Как сообщал "Телеграф" ранее, некоторые привычные действия водителей могут незаметно убить генератор вашего авто. Не допускайте этих 4 распространённых ошибок.