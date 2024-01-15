SAIC та GM випустили компактний позашляховик з запасом ходу 401 км

Електропозашляховик буде дуже дешевим

Сьогодні у Китаї представили новенький п’ятидверний позашляховик під назвою Baojun Yep Plus. Він створений новим брендом SGMW, у який входять такі відомі у Піднебесній бренди з виробництва авто як SAIC та Wuling. Їхнім партнером є американський General Motors.

На ринок автомобіль вийде уже в першому кварталі цього року. Видання Carnewschina детально розповідає про нього.

Що відомо про Baojun Yep Plus

Електропозашляховик отримає електродвигун потужністю у 75 кВт, а максимальна його швидкість складатиме 150 кілометрів на годину. Запас ходу — 401 км.

Минулого року корпорація випустила тридверний Baojun, який називали китайською версією Suzuki Jimny. Він мав довжину майже 3,4 метра, електромотор на 50 кВт та батарею на 28, 1 кВт·год. Запас ходу його складав 303 кілометри. Автомобіль виявився не дуже популярним — продано всього 15 тисяч екземплярів. Не допомогло навіть те, що машина була недорогою — всього 12 тисяч доларів.

Baojun Yep Plus доволі схожий на тридверну версію. Він має сірі диски, білий дах з чорними стійками, а двері багажника поворотні. Найбільшою особливістю автомобіля є 5 дверей.

Щодо "начинки", то Baojun Yep Plus матиме двигун на 75 кВт і розвиватиме 101 кінську силу потужності. Ємність акумулятора наразі не розкривається, але відомо, що запас ходу складе 401 км. Попередню ціну уже називають — трішки більше, ніж 21 тисяча доларів.

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