Не купуйте за жодні гроші: названо найгірші моделі Audi

Від купівлі цих авто краще утриматись

Продукція німецького автовиробника Audi загалом вважається якісною та надійною. Ця характеристика завжди визначає популярність моделі автомобіля.

Проте, як і у кожного бренду, Audi також володіє машинами, які не можуть похвалитися бездоганною якістю. Є 7 моделей, з якими можуть виникати проблеми.

Audi A3 від 2006 до 2009 року випуску

Компактний Audi A3, випущений між 2006 та 2009 роками, звісно, приваблює своєю зовнішністю, але приховує в собі проблеми з електричною системою та двигуном. Періодичні несправності та високі витрати на ремонт роблять його сумнівним вибором для водіїв, які цінують надійність.

Audi A4 від 2009 до 2011 року

Хоча Audi A4 2009-2011 років випуску привертає увагу своїм стильним дизайном, він також стикається із серйозними труднощами у справності моторів та трансмісії. Після закінчення гарантійного строку власники часто зіштовхуються з непередбаченими витратами на ремонт.

Audi Q7 від 2007 до 2009 року

Позашляховик Audi Q7 періоду 2007-2009 років, хоч і вражає своєю зовнішністю, але не позбавлений трансмісійних проблем та ускладнень із системою упорскування палива. Високі витрати на технічне обслуговування також не додають йому переваг.

Audi A6 від 2005 до 2011 року

Власники старіших моделей Audi A6 (2005-2011) часто стикаються із непередбаченими труднощами, пов'язаними з електронікою, амортизацією та системою охолодження. Ці негаразди можуть призвести до значних фінансових затрат на ремонт та технічне обслуговування.

Audi TT від 2007 до 2014 року

Навіть стильний спортивний Audi TT від 2007 до 2014 року не уникнув труднощів з трансмісією та системою запалювання. Такий автомобіль вимагає від свого власника готовності до додаткових витрат для підтримки в хорошому експлуатаційному стані.

Audi A8 від 2004 до 2010 року

Представницький седан Audi A8 в період від 2004 до 2010 року часто зіштовхується із труднощами у підвісці та електроніці. Регулярні несправності можуть стати справжнім викликом для гаманця будь-якого водія.

Audi Q5 від 2009 до 2012 року

Кросовер Audi Q5, випущений в період з 2009 по 2012 рік, відомий не тільки проблемами з якістю збірки, але й неполадками у гальмівній системі. Потенційні власники повинні бути особливо уважними при виборі цієї моделі, оскільки її експлуатація може вимагати значних фінансових вкладень у ремонт.

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