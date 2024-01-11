Продасте майже за ті ж гроші через 5 років: названо найкращі вживані авто

Є такі автомобілі, ціни на які можуть навіть зрости після 5 років експлуатації

Кажуть, автомобіль може втратити понад половину своєї вартості при перепродажу після 5 років експлуатації. Але не всі автомобілі так знецінюються з часом.

Насправді ціни на деякі вживані автомобілі навіть можуть зрости. Розповідаємо про найпопулярніші марки авто, ціни на які майже не змінюються через 5 років користування.

Найліквідніші автомобілі світу: топ-5

Видання Вusinessinsider відстежило ціни транзакцій понад 1 млн авто, проданих з листопада 2022 року по жовтень 2023 року. У п’ятірку автомобілів, що найменше втрачають свою ціну, увійшли японські, американські та німецькі марки.

На п’ятому місці розташувався японський Honda Civic у кузові седан або хетчбек. Четверту сходинку обійняв американський позашляховик Jeep Wrangler або Wrangler Unlimited.

Toyota Tacoma — популярний у США пікап — зайняв третю сходинку у рейтингу найліквідніших автомобілів. Також вигідно продати буде купе Porsche 718 Cayman, покористувавшись ним 5 років. Найліквіднішим автомобілем у світі вважається Porsche 911.

Раніше "Телеграф" розповідав, що китайці випустили новий електрокросовер за $21 тисячу. Він має запас ходу понад 500 кілометрів.