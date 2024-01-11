Китайці випустили новий електрокросовер за $21 тисячу: він має запас ходу понад 500 км

Це прямий конкурент найдорожчої Tesla

Новітній електрокросовер Leapmotor C10, який конкуруватиме з найпотужнішими електрокарами світу, виходить у передпродаж у Китаї. Тут він продаватиметься за ціною від 21 тисячі доларів США.

Модель вийде у 2 версіях і стане першою в історії компанії, що вийде на закордонні ринки. Тому ймовірно, кросовер продаватиметься і в Україні, адже його імпортером буде компанія Stellantis, пише Carnewschina.

Leapmotor C10: технічні характеристики та дизайн

Leapmotor C10 збудовано на платформі Leap 3.0. Розміри його такі: 4739/1900/1680 мм, колісна база складає 2825 мм.

Оснащений кросовер електродвигуном потужністю в 170 кВт з заднім приводом. Також силова установка складається з акумулятора ємністю в 69,9 кВт·год.

У салоні є місце для 5 пасажирів, є 12 динаміків, 14,6-дюймова центральна консоль і панель приладів на 10,25 дюйма. Серед технологій значиться система автономного водіння з лідаром, радарами, камерами тощо.

Є 6 рівнів комплектації авто, проте детальної інформації про ціни компанія не надала. Буде також 5 кольорів кузова та салон у 2 відтінках — помаранчевому та фіолетовому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли перший потужний електрокар від Geely та Volvo. Він має цікаву фішку у салоні.