Китайцы выпустили новый электрокроссовер за $21 тысячу: он имеет запас хода более 500 км

Это прямой конкурент самой дорогой Tesla

Новейший электрокроссовер Leapmotor C10, конкурирующий с самыми мощными электрокарами мира, выходит в предпродажу в Китае. Здесь он будет продаваться по цене от 21 тысяч долларов США.

Модель выйдет в двух версиях и станет первой в истории компании, которая выйдет на зарубежные рынки. Поэтому, вероятно, кроссовер будет продаваться и в Украине, ведь его импортером будет компания Stellantis, пишет Carnewschina.

Leapmotor C10: технические характеристики и дизайн

Leapmotor C10 построен на платформе Leap 3.0. Размеры его таковы: 4739/1900/1680 мм, колесная база составляет 2825 мм.

Оснащен кроссовер электродвигателем мощностью в 170 кВт с задним приводом. Также силовая установка состоит из аккумулятора емкостью 69,9 кВт·ч.

В салоне есть место для 5 пассажиров, есть 12 динамиков, 14,6-дюймовая центральная консоль и приборная панель на 10,25 дюйма. Среди технологий числится система автономного вождения с лидером, радарами, камерами и т.д.

Есть 6 уровней комплектации авто, однако подробной информации о ценах компания не предоставила. Будет также 5 цветов кузова и салон в 2 оттенках – оранжевом и фиолетовом.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украину привезли первый мощный электрокар от Geely и Volvo. У него интересная фишка в салоне.