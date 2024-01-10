В Украину привезли первый мощный электрокар от Geely и Volvo: у него есть интересная фишка в салоне

Самое интересное прячется в салоне

В Украине наконец-то появился первый Zeekr X. Это продукт совместного предприятия Geely и Volvo.

Zeekr X является компактным кроссовером, построенным на SEA-платформе. Такой же платформой обладает супер популярный Volvo EX30. Соответствующее фото выложили на странице topcars_ua в Instagram.

Это уже третья модель, выпущенная под общим брендом Zeekr. Рассказываем, чем особенный этот электрокар.

Zeekr X: дизайн и техническая составляющая

Кроссовер с электроустановкой имеет длину в четыре с половиной метра и интересный дизайн, словно обрубленный. Электрокар имеет 2 версии – с задним приводом мощностью в 272 лошадиные силы и с полным приводом на 428 л.с. Это позволяет электрокару разгоняться с нуля до сотни за 5,8 или 3,7 секунды в зависимости от версии. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Запас хода автомобиля составляет 560 и 512 км в версии с задним и полным приводом соответственно.

Но главная фишка этой машины прячется в салоне. Оригинальным решением является внедрение большого по размеру центрального тачскрина, двигающегося по специальным направляющими.

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