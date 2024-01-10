В Україну привезли перший потужний електрокар від Geely та Volvo: він має цікаву фішку у салоні

Найцікавіше ховається у салоні

В Україні нарешті з’явився перший Zeekr X. Це продукт спільного підприємства Geely та Volvo.

Zeekr X є компактним кросовером, побудованим на SEA-платформі. Таку ж платформу має суперпопулярний Volvo EX30. Відповідне фото виклали на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Це уже третя модель, випущена під спільним брендом Zeekr. Розповідаємо, чим особливий цей електрокар.

Zeekr X: дизайн та технічна складова

Кросовер з електроустановкою має довжину у чотири з половиною метри і цікавий дизайн, ніби обрубаний. Електрокар має 2 версії — з заднім приводом потужністю у 272 кінські сили та з повним приводом на 428 к.с. Це дозволяє електрокару розганятися з нуля до сотні за 5,8 або 3,7 секунди, залежно від версії. Максимальна швидкість складає 180 км/год.

Запас ходу автомобіля складає 560 та 512 кілометрів у версії з заднім та повним приводом відповідно.

Та головна фішка цієї машини ховається у салоні. Оригінальним рішенням є впровадження великого за розміром центрального тачскрина, який рухається спеціальними напрямними.

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