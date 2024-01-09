Sony офіційно представила своє перше авто: це електрокар з кермом-штурвалом (фото, відео)

Sony Afeela — перший електрокар бренду

Нарешті світ побачив перший автомобіль від японського виробника техніки Sony. Офіційна презентація машини відбулася у Лас-Вегасі.

Це повнорозмірний седан, оснащений електроустановкою. Електрокар отримав назву Afeela, повідомляє Carscoops.

Седан випустять у 2025 році. Тож поки що це лише фінальний прототип. За прогнозами, саме так він і виглядатиме. Автомобіль має обтічну форму та низький опір повітрю. Належить він до Е-класу.

Розробляють електрокар разом з японським автовиробником Honda. Для цього створили спільний завод Sony Honda Mobility.

Що відомо про концепт-кар Sony Afeela

За дизайном Sony Afeela дещо нагадує Tesla Model S. Причина цієї подібності, скоріш за все, є дуже обтічна форма. Проте седан виглядає набагато сучасніше та інноваційніше у порівнянні з творінням Ілона Маска. До того ж на нижній частині капота, між фарами, розташовано дисплей — на нього можна проєктувати різні зображення на кшталт логотипа.

Заглянувши у салон, бачимо сучасність у всіх можливих проявах — дисплей займає всю ширину передньої панелі, замість керма — штурвал як із фільмів про майбутнє. Кожен із задніх пасажирів також має власний дисплей. Звісно, тут будуть безпровідні зарядки та інші технологічні функції. Наприклад, автопілот (його розробка ще триває).

Під капотом в електрокара буде повнопривідна електрична установка. Її потужність складатиме 489 кінських сил. Ймовірно, вона складатиметься з 2 електромоторів. Акумулятор матиме потужність 91 кВт·год та підтримуватиме швидку зарядку потужністю до 150 кВт.

Це вже не перший виробник техніки та мобільних телефонів, який вирішує також увійти на ринок автомобілів. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Huawei випустила флагманський кросовер з 9 дисплеями в салоні. А згодом до неї приєдналася компанія Xiaomi, яка також випустила свій перший електрокар.