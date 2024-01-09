Sony официально представила свой первый автомобиль: это электрокар с рулем-штурвалом (фото, видео)

Sony Afeela – первый электрокар бренда

Наконец-то мир увидел первый автомобиль от японского производителя техники Sony. Официальная презентация машины прошла в Лас-Вегасе.

Это полноразмерный седан, снабженный электроустановкой. Электрокар получил название Afeela, сообщает Carscoops.

Седан будет выпущен в 2025 году. Так что пока это только финальный прототип. По прогнозам, именно так он и будет выглядеть. Автомобиль имеет обтекаемую форму и низкое сопротивление воздуху. Относится он к Е-классу.

Разрабатывают электрокар вместе с японским автопроизводителем Honda. Для этого был создан совместный завод Sony Honda Mobility.

Что известно о концепт-каре Sony Afeela

По дизайну Sony Afeela несколько напоминает Tesla Model S. Причина этого сходства, скорее всего, очень обтекаемая форма. Однако седан выглядит гораздо современнее и инновационнее по сравнению с творением Илона Маска. К тому же на нижней части капота, между фарами, расположен дисплей – на него можно проектировать разные изображения вроде логотипа.

Заглянув в салон, мы видим современность во всех возможных проявлениях — дисплей занимает всю ширину передней панели, вместо руля — штурвал как в одном из фильмов о будущем. Каждый из задних пассажиров также имеет свой дисплей. Конечно, здесь будут беспроводные зарядки и другие технологические функции. К примеру, автопилот (его разработка еще продолжается).

Под капотом электрокара будет полноприводная электрическая установка. Ее мощность составит 489 лошадиных сил. Вероятно, она будет состоять из двух электромоторов. Аккумулятор будет иметь мощность 91 кВтч и поддерживать быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

Это уже не первый производитель техники и мобильных телефонов, который также решает войти на рынок автомобилей. Ранее "Телеграф" сообщал, что Huawei выпустила флагманский кроссовер с 9 дисплеями в салоне. А потом к ней присоединилась компания Xiaomi, которая также выпустила свой первый электрокар.