Новенькие кроссоверы до $30 тысяч: топ-5 лучших автомобилей

В перечне также есть электрокар

В мире автомобильной индустрии конкуренция в сегменте кроссоверов остается очень высокой. Рынок новых автомобилей ежегодно пополняется разнообразными и качественными моделями.

Ищущие современный, функциональный и доступный кроссовер могут рассчитывать на покупку некоторых моделей по цене до 30 тысяч гривен. "Телеграф" собрал топ-5 моделей, в которых лучше сочетаются эффективность, стиль и современные технологии.

202 Kia Soul EX: $25 615

Kia Soul EX – это компактный кроссовер от южнокорейского производителя автомобилей Kia. Модель отличается стильным и уникальным дизайном с высокой крышей, что обеспечивает большой объем грузового пространства.

Kia Soul EX оснащен эффективными и экономичными двигателями, а также современными технологиями безопасности и удобства. Модель часто привлекает внимание молодежной аудитории благодаря изысканному дизайну и компактными размерами.

Chevrolet Trax 2RS: $26 685

Chevrolet Trax 2RS – кроссовер, выпускаемый для американского рынка. Этот автомобиль часто выбирают те, кому нужна мощность и просторный салон за небольшую цену.

Даже в самой дорогой комплектации он невероятно доступен. Этот кроссовер получил отличные отзывы от владельцев.

Mazda CX-30 2.5 S Select Sport: $27 875

Mazda CX-30 2.5 S Select Sport – это компактный кроссовер от японского производителя автомобилей Mazda. Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией.

CX-30 отличается стильным и современным дизайном и хорошо оборудованным салоном. Версия "S Select Sport" имеет дополнительные функции и опции оборудования, улучшающие комфорт и удобство водителя и пассажиров.

В отличие от Mazda 3 вы можете приобрести его по цене менее 30 тысяч долларов с полным приводом.

Subaru Crosstrek Premium: $28 985

Новый и усовершенствованный Crosstrek от Subaru – лучший субкомпактный кроссовер, который можно приобрести по цене до 30 тысяч долларов. Subaru Crosstrek Premium оснащается разными типами двигателей в зависимости от рынка. Один из популярных вариантов – это 2.5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами.

Также существует возможность оснащения автомобиля более экономичным 2.0-литровым бензиновым двигателем. Что касается трансмиссии, Crosstrek Premium может быть доступен как с автоматической, так и ручной трансмиссией.

2023 Шевроле Bolt EV 1LT: $28 985

Chevrolet’s Bolt – это надежный доступный электромобиль, в котором свободно может разместиться четверо взрослых людей. Он имеет запас хода 402 километра и разумную цену.

Основной его особенностью является то, что это полностью электрический автомобиль, а не гибрид. Bolt EV обладает компактным дизайном и хорошими характеристиками. А в пакете Driver Confidence Package есть система предупреждения о слепых зонах, заднем парктронике и подогреве сиденья и руля.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украину привезли первый мощный электрокар от Geely и Volvo. Этот автомобиль имеет интересную фишку в салоне.