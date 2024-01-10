Новенькі кросовери до $30 тисяч: топ-5 найкращих автівок

У переліку також є електрокар

У світі автомобільної індустрії конкуренція в сегменті кросоверів залишається надзвичайно високою. Ринок нових автомобілів щороку поповнюється різноманітними і дуже якісними моделями.

Ті, хто шукають сучасний, функціональний та доступний кросовер, можуть розраховувати на купівлю деяких моделей за ціною до 30 тисяч гривень. "Телеграф" зібрав топ-5 моделей, у яких найкраще поєднані ефективність, стиль та сучасні технології.

202 Kia Soul EX: $25 615

Kia Soul EX — це компактний кросовер від південнокорейського виробника автомобілів Kia. Модель вирізняється стильним та унікальним дизайном з високим дахом, що забезпечує великий обсяг вантажного простору.

Kia Soul EX оснащений ефективними та економними двигунами, а також сучасними технологіями безпеки та зручності. Модель часто привертає увагу молодіжної аудиторії завдяки своєму вишуканому дизайну та компактності.

Chevrolet Trax 2RS: $26 685

Chevrolet Trax 2RS — кросовер, що випускається для американського ринку. Цей автомобіль часто обирають ті, кому потрібна потужність та просторий салон за невелику ціну.

Навіть у найдорожчій комплектації він неймовірно доступний. Цей кросовер отримав чудові відгуки від власників.

Mazda CX-30 2.5 S Select Sport: $27 875

Mazda CX-30 2.5 S Select Sport — це компактний кросовер від японського виробника автомобілів Mazda. Модель оснащена 2.5-літровим бензиновим двигуном та автоматичною трансмісією.

CX-30 вирізняється стильним та сучасним дизайном, а також добре обладнаним салоном. Версія "S Select Sport" має додаткові функції та опції обладнання, що покращують комфорт та зручність водія та пасажирів. На відміну від Mazda 3, ви можете придбати його за ціною менш як 30 тисяч доларів із повним приводом.

Subaru Crosstrek Premium: $28 985

Новий і вдосконалений Crosstrek від Subaru — найкращий субкомпактний кросовер, який можна придбати за ціною до 30 тисяч доларів. Subaru Crosstrek Premium оснащується різними типами двигунів у залежності від ринку. Один із популярних варіантів — це 2.5-літровий бензиновий двигун з чотирма циліндрами.

Також існує можливість оснащення автомобіля більш економним 2.0-літровим бензиновим двигуном. Щодо трансмісії, Crosstrek Premium може бути доступний як з автоматичною, так і з ручною трансмісією.

2023 Chevrolet Bolt EV 1LT: $28 985

Chevrolet's Bolt — це надійний доступний електромобіль, у якому вільно може розміститися четверо дорослих людей. Він має запас ходу 402 кілометри і розумну ціну.

Основною його особливістю є те, що це повністю електричний автомобіль, а не гібрид. Bolt EV має компактний дизайн і хороші характеристики. А у пакеті Driver Confidence Package є система попередження про сліпі зони, задній парктронік та підігрів сидіння та керма.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну привезли перший потужний електрокар від Geely та Volvo. Цей автомобіль має цікаву фішку у салоні.