Всюдихід не потрібен: на що здатна Audi, коли снігу по коліна (відео)

Цим автомобілем можна просто розчищати сніг

Коли на вулиці по коліна снігу, а ще й з болотом, здається, що з цим може впоратись лише якийсь всюдихід, типу Cybertruck Ілона Маска. Хоча насправді він не має таких позашляхових властивостей, як раніше повідомлялось.

Та якщо вам не потрібен величезний пікап, який до того ж витрачає дуже багато палива, то варто звернути увагу на легковий автомобіль Audi. Виявляється, він на багато що здатний. Це підтверджує велика кількість відео у Мережі — тут демонструється, як повнопривідне авто чудово пробирається по снігу.

Система повного приводу Audi Quattro: у чому її особливість

Такі можливості досягаються за допомогою унікальної системи повного приводу Audi Quattro. Вона була представлена в 1980 році на Audi Quattro Coupe. Ця система стала іконічною для компанії, бо здобула велику популярність завдяки своїм високим характеристикам та можливостям.

Основна особливість повного приводу Quattro полягає в тому, що він розподіляє крутний момент між передніми та задніми колесами для покращення тяги та стабільності на будь-яких дорожніх умовах. Перші моделі Audi Quattro використовували механічний блокувальний диференціал, який дозволяв автомобілю ефективно подолати складні дорожні умови, такі як сніг, лід чи бездоріжжя.

Протягом років технологія Quattro вдосконалювалася, і сучасні моделі Audi використовують різноманітні версії цієї системи, такі як Quattro Ultra, яка автоматично вимикає задні колеса при невеликому навантаженні для збереження пального. Також, у найпотужніших спортивних моделях Audi, таких як Audi RS-серії, можна знайти електронно-керовану Quattro, яка забезпечує точний розподіл крутного моменту для максимальної продуктивності і динаміки.

Моделі Audi, які володіють системою повного приводу Quattro, — це Audi A4 Quattro, Audi A6 Quattro, Audi Q5 Quattro, Audi Q7 Quattro, Audi Q8 Quattro, а також спортивні авто, такі як Audi S4 Quattro і Audi RS6 Avant Quattro. У кожній з цих моделей представлена унікальна комбінація розкоші, високої продуктивності та легкого керування завдяки системі Quattro.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Sony офіційно представила своє перше авто. Це електрокар потужністю в майже 500 кінських сил, оснащене кермом-штурвалом.