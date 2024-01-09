Вездеход не нужен: на что способна Audi, когда снега по колено (видео)

Этим автомобилем можно просто расчищать снег

Когда на улице по колено снега, а еще и с болотом, кажется, что с этим может справиться только какой-то вездеход, типа Cybertruck Илона Маска. Хотя на самом деле он не обладает такими внедорожными свойствами, как ранее сообщалось.

Но если вам не нужен большой пикап, который к тому же тратит слишком много топлива, то стоит обратить внимание на легковой автомобиль Audi. Оказывается, он на многое способен. Это подтверждает большое количество видео в Сети – здесь показывается, как полноприводное авто отлично пробирается по снегу.

Система полного привода Audi Quattro: в чем ее особенность

Такие возможности достигаются посредством уникальной системы полного привода Audi Quattro. Оан была представлена в 1980 году на Audi Quattro Coupe. Эта система стала иконичной для компании, потому что приобрела большую популярность благодаря своим высоким характеристикам и возможностям.

Основная особенность полного привода Quattro заключается в том, что распределяет крутящий момент между передними и задними колесами для улучшения тяги и стабильности на любых дорожных условиях. Первые модели Audi Quattro использовали механический блокировочный дифференциал, позволявший автомобилю эффективно преодолеть сложные дорожные условия, такие как снег, лед или бездорожье.

В течение многих лет технология Quattro совершенствовалась, и современные модели Audi используют различные версии этой системы, такие как Quattro Ultra, которая автоматически выключает задние колеса при небольшой нагрузке для экономии топлива. Также, в самых мощных спортивных моделях Audi, таких как Audi RS-серии, можно найти электронно управляемую Quattro, которая обеспечивает точное распределение крутящего момента для максимальной производительности и динамики.

Модели Audi, владеющие системой полного привода Quattro, – это Audi A4 Quattro, Audi A6 Quattro, Audi Q5 Quattro, Audi Q7 Quattro, Audi Q8 Quattro, а также спортивные авто, такие как Audi S4 Quattro и Audi RS6 Avant Quattro. В каждой из этих моделей представлена уникальная комбинация роскоши, высокой производительности и легкого управления благодаря системе Quattro.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Sony официально представила свой первый автомобиль. Это электрокар мощностью почти в 500 лошадиных сил, оснащенный рулем-штурвалом.