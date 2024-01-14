Найкращі нові седани за розумну ціну: названі топ-3

Зараз на ринку доступні класні і не надто дорогі седани

На сучасному ринку автомобілів є широкий вибір седанів. Проте не у всіх них поєднуються естетика, продуктивність та доступна ціна.

У цій статті ми розглянемо нові седани, які виділяються на тлі конкурентів завдяки передовим технологіям, стильному дизайну та економним двигунам. "Телеграф" розповідає про 3 таких моделі.

2024 VW Jetta Sport: $23 810

Volkswagen Jetta Sport — це елегантний седан, який втілює в собі динамічність та стиль. Зовнішній вигляд моделі привертає увагу завдяки спортивним елементам дизайну, зокрема, іншій решітці радіатора, динамічним лініям кузова та великими колісними дисками.

Щодо двигунів, Jetta Sport може бути оснащена різними варіантами, починаючи від потужних бензинових до ефективних турбодизельних. Це надає водію можливість обрати той, який відповідає його вимогам.

Jetta Sport у різних комплектаціях може комплектуватися передовими технологіями та системами безпеки. Сучасні розважальні системи, адаптивний круїз-контроль та системи попередження про небезпечні ситуації — це лише кілька аспектів, які роблять водіння на Jetta Sport не лише комфортним, але і безпечним.

Subaru Impreza RS: 29 005 доларів

Subaru Impreza RS — це спортивний седан, який вирізняється з-поміж інших сучасним дизайном та хорошими технічними характеристиками. Зовнішність цього автомобіля можна описати так: щось середнє між агресивністю та елегантністю. Чітко виражена решітка радіатора та динамічні форми кузова визначають його спортивний характер.

Що стосується продуктивності, то Impreza RS оснащена потужним Boxer-двигуном. Можна обрати між п’яти- та шестиступеневою "механікою" або автоматом.

Особливість Impreza RS полягає не лише в спортивному вигляді, але й в використанні передових технологій безпеки та допомоги водію. Системи автоматичного гальмування, розпізнавання сліпих зон та інші функції підвищують безпеку під час поїздок.

Toyota Prius LE: $29 540

Toyota Prius LE — новенький гібридний автомобіль у кузові седана та хетчбека, який має доволі елегантний дизайн. Він сучасний та ергономічний, з підвищеною практичністю та функціональністю.

Серцем Prius LE є бензиновий двигун, доповнений електричним мотором.Ця комбінація дозволяє автомобілю споживати ще менше пального.

Ця Toyota оснащена низкою систем безпеки Safety Sense, куди входить система аварійного гальмування, контроль смуги руху та допоміжні системи уникнення зіткнень.

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