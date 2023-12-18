В Україну привезли дуже дешевий седан Chevrolet, який практично не ламається

Ціна стартує від 16 тисяч доларів

Седани Chevrolet Cobalt дуже популярні як в Європі, так і в США — у силу своєї простоти, якості та дешевизни. Їх купують для щоденного пересування, таксі чи села. Такі машини є дуже затребуваними, адже навіть в умовах жорсткої експлуатації на них не витрачається багато грошей.

Нещодавно Chevrolet Cobalt 2023 модельного року привезли в Україну. Про це повідомляється на офіційному сайті дилера.

Чим це авто заслужило популярність?

По-перше, це ціна. За 16 тисяч доларів автомобіль в базовій комплектації має автоматичне регулювання дзеркал, подушки безпеки, кондиціонер, мультимедіа систему.

Під капотом в авто встановлено 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю у 106 "коней". Він працює не голосно, має хорошу динаміку та не витрачає надто багато палива. Автомобіль не вимагає великих грошей на обслуговування. Цю модель часто беруть для таксі, тому що вона рідко ламається.

Седани Chevrolet Cobalt випускають з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач та 5-ступеневою механікою.А ще — саме Cobalt має один з наймісткіших багажників у своєму класі. А якщо скласти задні сидіння, можна ще збільшити місце для багажу.

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