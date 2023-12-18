Пролежав на звалищі 50 років: у США виявили ексклюзивний Dodge Rallye (фото, відео)

Це уже справжня історія. Але авто реставрують, і воно буде як нове

Часом на звалищі можна знайти безліч цікавого і навіть ексклюзивного. Наприклад, на цьому смітнику для машин в Іллінойсі, США, є просто скарби — покинуті, нікому не потрібні, але ексклюзивні та культові автомобілі. Зустрічаються також і маслкари та спорткари.

Раян із YouTube-каналу Auto Archaeology, який досліджує це звалище, вирішив пошукати на цьому звалищі щось цікаве, для подальшої реставрації. Так він виявив Dodge Charger Rallye 1972 року, який перебував у в поганому стані, але мав унікальні та цікаві особливості.

Останніми роками стало модно викопувати десь на звалищі занедбані спортивні автомобілі і дати їм нове дихання на дорозі. Це також, мабуть, один з небагатьох способів знайти рідкісні покинуті авто, які потребують серйозної реставрації. Проте після неї такий автомобіль може мати велику ціну для колекціонерів.

Чим унікальне це авто

Зокрема, автомобіль дуже іржавий — він вкрився корозією, напевно, всюди — від задніх бамперів і до капота. Проте під ним автомобіль майже новий. Цікаво, що він оснащений 4-циліндровим двигуном V8 потужністю у 240 кінських сил, спеціально створеним для моделі Rallye.

Приблизно такий вигляд матиме авто після реставрації:

Раян також був здивований, що після стількох років на звалищі автомобіль все ще має передню решітку та задні ліхтарі. Вочевидь, попередній власник їх взяв із Charger 1971. Автомобіль має унікальні бічні ліхтарі та зябра на дверях, які були ексклюзивними для цієї моделі.

Dodge Charger Rallye 1972 року

На цьому звалищі також є декілька дуже цікавих автомобілів. До прикладу, Pontiac Bonneville 1960 року випуску та Oldsmobile 442.

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