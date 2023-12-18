Пролежал на свалке 50 лет: в США обнаружили эксклюзивный Dodge Rallye (фото, видео)

Это уже подлинная история. Но авто реставрируют, и оно будет как новое

Иногда на свалке можно найти множество интересного и даже эксклюзивного. Например, на этой свалке для машин в Иллинойсе, США, есть просто сокровища — заброшенные, никому не нужные, но эксклюзивные и культовые автомобили. Встречаются также и маслкары и спорткары.

Райан из YouTube-канала Auto Archaeology, исследующего эту свалку, решил поискать на этой свалке что-то интересное для дальнейшей реставрации. Так он обнаружил Dodge Charger Rallye 1972 года, который находился в плохом состоянии, но имел уникальные и интересные особенности.

В последние годы стало модно выкапывать где-то на свалке заброшенные спортивные автомобили и давать им новое дыхание на дороге. Это также, пожалуй, один из немногих способов найти редкие заброшенные автомобили, нуждающиеся в серьезной реставрации. Однако после нее такой автомобиль может иметь большую цену для коллекционеров.

Чем уникально это авто

В частности, автомобиль очень ржавый – он покрылся коррозией, наверное, повсюду – от задних бамперов и до капота. Однако под ним автомобиль почти новый. Интересно, что он оснащен 4-цилиндровым двигателем V8 мощностью 240 лошадиных сил, специально созданным для модели Rallye.

Приблизительно такой вид будет иметь авто после реставрации:

Райан также был удивлен, что после стольких лет на свалке автомобиль все еще имеет переднюю решетку и задние фонари. Очевидно, предыдущий владелец их взял из Charger 1971 года. Автомобиль имеет уникальные боковые фонари и жабры на дверях, которые были эксклюзивными для этой модели.

Dodge Charger Rallye 1972 года

На этой свалке также несколько очень интересных автомобилей. Например, Pontiac Bonneville 1960 года выпуска и Oldsmobile 442.

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